Минобороны РФ эвакуирует из Афганистана более 500 граждан РФ и других стран

08:51 25.08.2021

Минобороны России по поручению президента РФ Владимира Путина организовало эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины., сообщает "Интерфакс".

Для эвакуации задействовано четыре военно-транспортных самолета, которые в кратчайшие сроки были сосредоточены на аэродроме в Ульяновске.

"На каждом российском самолете военно-транспортной авиации для оказания в ходе полёта медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами. Во всех самолетах сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В свою очередь, представители движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) объявили, что из страны запрещено вывозить доллары и антиквариат.

"Доводим до граждан, что любое перемещение долларов и предметов старины из Афганистана по суше и воздуху запрещено. В случае изъятия любого из этих предметов перевозчики будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", - заявил во вторник вечером представитель талибов Вардак Альхана.

15 августа талибы вошли в Кабул и заявили, что освободили Афганистан и считают войну завершенной. До этого на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана талибы провели масштабное наступление на афганские правительственные силы.