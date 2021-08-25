Путин предложил объявить 2023 год в России Годом педагога

Фото с сайта kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин одобрил идею объявить 2023 год в стране Годом педагога, с такой инициативой выступила студентка факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Екатерина Гришина во время онлайн-встречи российскеого лидера с учителями и учениками.

«Да, Кать, это хорошая идея, хорошее предложение. У нас сейчас 2021 г. В 2023 году мы будем отмечать 200-летие Ушинского Константина Дмитриевича. Это один из основателей российской педагогики. Можно так и сделать, 2023 г. объявить Годом педагога. Давайте сделаем это. Сегодня тоже с коллегами поговорю на этот счет. Спасибо большое за предложение», — цитирует РИА Новости президента.

В феврале 2021 года Путин на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года» пообещал поддержать идею о проведении года математики в 2023 г.

Кроме того, президент заявил, что систему оплаты труда педагогов в России нужно усовершенствовать в соответствии с бюджетными возможностями. Глава государства назвал «небольшой» доплату учителям в 5000 руб. за классное руководство, которую они получают с 1 сентября прошлого года. «Будем считать, что это просто значок, значок за эту важную сферу работы для общества. Но нам системно нужно здесь реализовывать стоящие перед нами вопросы в социальных областях, в том числе и в сфере образования», — подчеркнул он.

«Прежде всего, конечно, нужно совершенствовать систему оплаты труда. Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из правительства не пугать, но здесь есть определенные планы, надо их реализовывать, исходя, конечно, из бюджетных возможностей, но мы будем это делать и дальше», — сказал Путин.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.08.2021, 00:35
    Гость: Лучше бы промолчал!

    Год воров, год коррупции, год золотых унитазов, год дворцов и яхт.... Чего он Ваньку ломает про педагогов, все же знают чем он живёт на самом деле

  2. 26.08.2021, 00:26
    Гость: Лицемерный лицемер!

    Врагу не пожелаешь такого пустого пожаротушителя лесов Турции и Греции! А вам повышение пенсионного возраста, господа учителя, и день педагога. Радуйтесь!

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