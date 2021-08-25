Росстат назвал регионы России с наибольшим оттоком населения
Чукотка и Магаданская область показали самый существенный отток населения с момента последней переписи с 2011 г. по 2020 г., передает РБК со ссылкой на отчет Росстата по внутренней миграции за эти годы.
Согласно этим данным, на Чукотке отрицательный миграционный прирост в 2011-2020 гг. составил 177,4 человека на 10 000 человек, в Магаданской области – 67,4, в занявшей третью строчку Республике Коми — 56,9. В пятерку регионов по оттоку населения вошли также Мурманская область (–53,9) и Еврейская автономная область (–44,7). Опрошенные изданием аналитики отметили, что в лидерах регионы Крайнего Севера, отток из которых идет последние три десятилетия, в том числе из-за плохих климатических условий.
Самый большой миграционный прирост населения — в Севастополе (184,70). Далее идут Ленинградская (145,8) и Калининградская области (80,5). В топ-5 по притоку входят также Адыгея (51,1) и Московская область (39,9). Краснодарский край занял шестое (37,8), Тюменская область — седьмое (35,2), Ингушетия — восьмое (35,2), Крым без Севастополя — девятое (21,2), а Калужская область — десятое место (20,3) по притоку россиян.
Специалисты подчеркнули, что в последнее время образовался и окреп тренд на переселение в регионы вокруг мегаполисов — Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара, что ведет к разрастанию агломераций этих городов. В то же время жители этих агломераций обычно работают не в них, а в мегаполисе.
В октябре 2020 года газета «Известия» писала, что в новой версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 г., разработанной кабмином, прогноз по убыли населения в стране ухудшился: в 2020 г. она составит 352 500 человек, в 2021 г. – 290 000 человек, в то время как в предыдущей версии оценивалась в 2020 г. в 158 000 человек, в 2021 г. – 81 500 человек.
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Таким образом можно сделать вывод, что народ из Магаданской области и Чукотки массово переселился в Севастополь. Бедный Севастополь.
В Канаде, там где холодно, люди вообще не живут. Все живут в узкой области на юге по климату похожей на Украину.
менеджеры и капитализм в России появился в 19 веке с появлением мануфактур газет заводов машин пароходов.
СССР не нравился капиталистам по причине необоснованного по их мнению владения неумейками огромных природных ресурсов.
сейчас США и ЕС не нравится капиталистическая Россия по причине не желания российских капиталистов жить и работать по указанию из за океана.
Может уже надо послать это все куда подальше и жить без оглядки и своим умом?
Все,кто пытался подстроиться под указания МВФ ФРС и Госдеп так или иначе становились заложниками эффективных манагеров и в конечном итоге вечными должниками.
А отток куда-в Москву или на кладбище?
Сколько средств,сил, и жизней потрачено с царских времен на освоение северных и восточных территорий,а в 21 веке такой отток населения.
Это все благодаря эффективным менеджерам в руководстве страны.