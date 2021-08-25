Росстат назвал регионы России с наибольшим оттоком населения

11:00 25.08.2021

Чукотка и Магаданская область показали самый существенный отток населения с момента последней переписи с 2011 г. по 2020 г., передает РБК со ссылкой на отчет Росстата по внутренней миграции за эти годы.

Согласно этим данным, на Чукотке отрицательный миграционный прирост в 2011-2020 гг. составил 177,4 человека на 10 000 человек, в Магаданской области – 67,4, в занявшей третью строчку Республике Коми — 56,9. В пятерку регионов по оттоку населения вошли также Мурманская область (–53,9) и Еврейская автономная область (–44,7). Опрошенные изданием аналитики отметили, что в лидерах регионы Крайнего Севера, отток из которых идет последние три десятилетия, в том числе из-за плохих климатических условий.

Самый большой миграционный прирост населения — в Севастополе (184,70). Далее идут Ленинградская (145,8) и Калининградская области (80,5). В топ-5 по притоку входят также Адыгея (51,1) и Московская область (39,9). Краснодарский край занял шестое (37,8), Тюменская область — седьмое (35,2), Ингушетия — восьмое (35,2), Крым без Севастополя — девятое (21,2), а Калужская область — десятое место (20,3) по притоку россиян.

Специалисты подчеркнули, что в последнее время образовался и окреп тренд на переселение в регионы вокруг мегаполисов — Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара, что ведет к разрастанию агломераций этих городов. В то же время жители этих агломераций обычно работают не в них, а в мегаполисе.

В октябре 2020 года газета «Известия» писала, что в новой версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 г., разработанной кабмином, прогноз по убыли населения в стране ухудшился: в 2020 г. она составит 352 500 человек, в 2021 г. – 290 000 человек, в то время как в предыдущей версии оценивалась в 2020 г. в 158 000 человек, в 2021 г. – 81 500 человек.