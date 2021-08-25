Путин разрешил допускать к госслужбе россиян с иностранным гражданством

20:58 25.08.2021

Президент России Владимир Путин подписал указ о допуске к государственной или муниципальной службе россиян, имеющих иностранное гражданство, если они не могут от него отказаться.

«Установить, что: гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от него причинам, может быть принят на государственную или муниципальную службу», — цитируют указ «Ведомости».

При этом гражданин может быть назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне. Он также может продолжить службу на своей должности или быть переведен на другую в исключительных случаях в связи со служебной необходимостью и при условии, что это не противоречит интересам государственной или муниципальной службы.

Невозможность прекращения иностранного гражданства устанавливается решением президента России или президентской комиссии по вопросам гражданства.