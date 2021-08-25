Путин разрешил допускать к госслужбе россиян с иностранным гражданством
Президент России Владимир Путин подписал указ о допуске к государственной или муниципальной службе россиян, имеющих иностранное гражданство, если они не могут от него отказаться.
«Установить, что: гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от него причинам, может быть принят на государственную или муниципальную службу», — цитируют указ «Ведомости».
При этом гражданин может быть назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне. Он также может продолжить службу на своей должности или быть переведен на другую в исключительных случаях в связи со служебной необходимостью и при условии, что это не противоречит интересам государственной или муниципальной службы.
Невозможность прекращения иностранного гражданства устанавливается решением президента России или президентской комиссии по вопросам гражданства.
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достаточно для отставки.
деменция.
Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, -
наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.
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Николай с ума сошел.
Тра-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля...
Россию гарант.