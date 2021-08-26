ФСБ задержала полицейских, продававших сведения об умерших москвичах

© KM.RU, Алексей Белкин

Пресс-служба управления ФСБ по Москве и области сообщила о задержании в столице пятерых участников преступной схемы в сфере похоронных услуг. Двое задержанных — полицейские, сообщили в ГУ МВД. Задержания были проведены ФСБ совместно с московской полицией в рамках уголовного дела о даче и получении взяток.

Согласно материалам дела, полицейские из Нагорного и Северного Измайлова на протяжении долгого времени получали от ритуальных агентств большие денежные суммы, предоставляя взамен служебную информацию о вызовах полиции по фактам смерти москвичей.

Могильщики, получая эти данные, звонили родственникам умершего, чтобы навязать дорогостоящие услуги по захоронению.

«Указанные сведения использовались предпринимателями для незамедлительного установления телефонного контакта с представителями умершего и прибытия в кратчайшее время в проходящий по вызову адрес агента ритуальной компании в целях навязывания дорогостоящих услуг по захоронению», — цитирует Газета.RU сообщение пресс-службы столичного УФСБ.

Неделю назад организатор преступной схемы был задержан при попытке пересечь границу и скрыться на Украине. В его автомобиле силовики обнаружили поддельный пропуск с символикой ФСБ, в ходе обысков в офисе похоронной компании были обнаружены «доказательства противоправной деятельности».

Сейчас все участники преступной схемы арестованы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 26.08.2021, 21:59
    Гость: Угу

    А есть ещё Скорая помощь, больнички, морги. Тоже сотрудничают с похоронщиками. Бузинес называется.

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