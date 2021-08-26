Российские сыроделы обвинили Белоруссию в непроданных запасах

Запасы российского сыра на складах выросли на 24% по отношению к такому же показателю прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы первого рейтинга крупнейших молочных компаний Белоруссии, подготовленного Национальным союзом производителей молока (Союзмолоко), консалтинговой компанией Streda Consulting и информационным агентством Milknews.

В материалах отмечается, что причиной этого стал рост поставок дешевых сыров из Белоруссии, что оказывает «крайне негативное» влияние на российский рынок сыра. 

В частности, в первом полугодии текущего года поставки сыра в Россию были увеличены на 19% к аналогичному периоду прошлого года (до 145 тыс. т).

По словам генерального директора Союзмолока Артема Белова, белорусская продукция дешевле за счет того, что цены на сырое молоко там значительно регулируются государством и молоко примерно на 25% дешевле российского. Также он отметил, что дисконт на сыры позволяет делать гибкая политика ценообразования благодаря доходам от поставки сыворотки - побочного продукта производства сыров - в Китай.

По мнению Белова, именно дополнительный рост дешевого импорта создает у российских производителей проблемы со сбытом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.08.2021, 01:08
    Гость: Личопик,

    Аланталь делает в основном копченые плавленые сыры на любителя. Что там намешано, хрен знает. За 700р/кг есть ещё можно, за 500р/кг полное г...о.

  2. 27.08.2021, 00:41
    Гость: Года идут

    Приходится тебе отбиваться все больше и больше. А дальше еще трудней будет. Готовь себе подмогу (понятно, что платную).

  5. 26.08.2021, 23:12
    Гость: Волго-Дон

    И Волга в своё время стоила, так как иномарок не было вовсе. Так ведь сегодня по-другому, не хочешь - не бери. Чистый "западный " сыр стоит заоблачно...Но дело не в этом , а в том, что свободным крестьянам в России одна дорога - на биржу труда и в рабы в сельхоз-корпорацию с Западным капиталом.

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