Российские сыроделы обвинили Белоруссию в непроданных запасах

19:29 26.08.2021

Запасы российского сыра на складах выросли на 24% по отношению к такому же показателю прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы первого рейтинга крупнейших молочных компаний Белоруссии, подготовленного Национальным союзом производителей молока (Союзмолоко), консалтинговой компанией Streda Consulting и информационным агентством Milknews.

В материалах отмечается, что причиной этого стал рост поставок дешевых сыров из Белоруссии, что оказывает «крайне негативное» влияние на российский рынок сыра.

В частности, в первом полугодии текущего года поставки сыра в Россию были увеличены на 19% к аналогичному периоду прошлого года (до 145 тыс. т).

По словам генерального директора Союзмолока Артема Белова, белорусская продукция дешевле за счет того, что цены на сырое молоко там значительно регулируются государством и молоко примерно на 25% дешевле российского. Также он отметил, что дисконт на сыры позволяет делать гибкая политика ценообразования благодаря доходам от поставки сыворотки - побочного продукта производства сыров - в Китай.

По мнению Белова, именно дополнительный рост дешевого импорта создает у российских производителей проблемы со сбытом.