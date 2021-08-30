В Госдуме хотят продлить «дачную амнистию» до 2031 года

13:46 30.08.2021

В Госдуму внесен законопроект о продлении так называемой "дачной амнистии" еще на пять лет, до 2031 года, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

В ноябре 2020 года Дума приняла закон, по которому дачная амнистия продлена до 1 марта 2026 года (на пять лет), он вступает в силу 1 сентября – она предполагает возможность легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса на не оформленных в собственность земельных участках.

Новый законопроект, по словам Крашенинникова, предлагает сразу продлить "амнистию" еще на пять лет до 1 марта 2031 года.

Авторы предлагают признать пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком правом собственности. В результате владельцы дач смогут без ограничений совершать сделки со своими участками и передавать их по наследству.

"Мы говорим о том, что в дачной амнистии любые лица, которые получили права от своих наследодателей (...) - такие наследники в любое время могут оформлять соответствующие земельные участки", - пояснил Крашенинников.

Права на дачный участок, добавил парламентарий, будут распространяться на любые виды разрешенного использования.

С 2006 года "дачной амнистией" воспользовались более 14 млн заявителей.

Ранее сообщалось, что Росреестр внес в правительство законопроект, по которому расширяется область применения "дачной амнистии" и существенно упрощаются некоторые процедуры оформления участков - например, снимается необходимость доказывать в суде владение землей в существующих границах в течение 15 лет (если право на землю возникло до 1998 года).