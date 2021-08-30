Захарова обвинила западные соцсети в «скручивании» количества подписчиков

18:06 30.08.2021

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что западные соцсети "скручивают счётчик" подписчиков её аккаунтов, несмотря на размещение востребованных у аудитории материалов.

"Обожаю смотреть, как западные социальные сети <...> борются с моими подписчиками. Очень увлекательное зрелище. Несколько лет назад думала, что мне кажется. Представляете, берёшь какую-то очередную тысячу подписчиков, цифра держится пару дней, а потом у тебя, несмотря на размещение интересного материала, количество подписчиков начинает снижаться", — приводит слова Захаровой News.ru.

Захарова считает, что движки и модераторы социальных сетей на Западе в ручном режиме начинают "скручивать счётчик". По её словам, в МИД России "давно доказали всем, что даже очень неэмоциональный контент, неэмоциональное содержание, действительно имеющее некое ограничение, может быть интересно".