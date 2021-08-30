Захарова обвинила западные соцсети в «скручивании» количества подписчиков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что западные соцсети "скручивают счётчик" подписчиков её аккаунтов, несмотря на размещение востребованных у аудитории материалов.

"Обожаю смотреть, как западные социальные сети <...> борются с моими подписчиками. Очень увлекательное зрелище. Несколько лет назад думала, что мне кажется. Представляете, берёшь какую-то очередную тысячу подписчиков, цифра держится пару дней, а потом у тебя, несмотря на размещение интересного материала, количество подписчиков начинает снижаться", — приводит слова Захаровой News.ru.

Захарова считает, что движки и модераторы социальных сетей на Западе в ручном режиме начинают "скручивать счётчик". По её словам, в МИД России "давно доказали всем, что даже очень неэмоциональный контент, неэмоциональное содержание, действительно имеющее некое ограничение, может быть интересно".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 30.08.2021, 23:20
    Гость: Ну

    да. Это страшное обвинение. Теперь модераторам насыпят соли на одно место и напишут жалобу в спортлото. Какие у взрослых людей странные детские проблемы. Девочку Машеньку кто-то обидел. "Наше Маша громко плачет. Уранила в речку мяч. ...."

  5. 30.08.2021, 22:49
    Гость: Современная мировая проблема скручивания и накручивания

    Про количество просмотров ролика про дворец "этонемоё" кто-то из кремлёвских говорил, что Навальному накручивают, а этой мамзель скручивают.
    Надесюь числа 17-19 сентября кремлёвские оторвутся по полной и накрутят процентов не меньше 146. А потом будут вопить - как вы могли подумать, что мы можем заниматься таким, т.е. преступлением.

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