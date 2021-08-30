Захарова обвинила западные соцсети в «скручивании» количества подписчиков
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что западные соцсети "скручивают счётчик" подписчиков её аккаунтов, несмотря на размещение востребованных у аудитории материалов.
"Обожаю смотреть, как западные социальные сети <...> борются с моими подписчиками. Очень увлекательное зрелище. Несколько лет назад думала, что мне кажется. Представляете, берёшь какую-то очередную тысячу подписчиков, цифра держится пару дней, а потом у тебя, несмотря на размещение интересного материала, количество подписчиков начинает снижаться", — приводит слова Захаровой News.ru.
Захарова считает, что движки и модераторы социальных сетей на Западе в ручном режиме начинают "скручивать счётчик". По её словам, в МИД России "давно доказали всем, что даже очень неэмоциональный контент, неэмоциональное содержание, действительно имеющее некое ограничение, может быть интересно".
Комментарии читателей Оставить комментарий
С таким фейсом и подачей информации удивляет,что вообще есть подписчики.
Сиди в одноклассниках.
да. Это страшное обвинение. Теперь модераторам насыпят соли на одно место и напишут жалобу в спортлото. Какие у взрослых людей странные детские проблемы. Девочку Машеньку кто-то обидел. "Наше Маша громко плачет. Уранила в речку мяч. ...."
Это какой-то детский сад, а не МИД.
Про количество просмотров ролика про дворец "этонемоё" кто-то из кремлёвских говорил, что Навальному накручивают, а этой мамзель скручивают.
Надесюь числа 17-19 сентября кремлёвские оторвутся по полной и накрутят процентов не меньше 146. А потом будут вопить - как вы могли подумать, что мы можем заниматься таким, т.е. преступлением.