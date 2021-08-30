СМИ сообщили об отъезде пресс-секретаря Навального из России

19:31 30.08.2021

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального уехала из России после приговора по «санитарному делу». Об этом рассказали источники «Интерфакса» и РЕН ТВ.

До нее страну с начала 2021 года покинули уже «больше дюжины» оппозиционеров, активистов и журналистов. ​The New York Times пишет о «крупнейшей волне политической эмиграции в истории постсоветской России».

16 августа Преображенский суд Москвы назначил Ярмыш 1,5 года ограничения свободы по так называемому «санитарному делу». Согласно вердикту суда, ей запрещается менять место жительства, выезжать за пределы Подмосковья и принимать участие в массовых мероприятиях. 27 августа защита Ярмыш оспорила это решение.

Помимо Ярмыш, по санитарному делу в январе нынешнего года в Москве были задержаны девять человек. Это были другие соратники Навального, включая Любовь Соболь, его брата Олега Навального, московских муниципальных депутатов, а также участницу Pussy Riot Марию Алехину. По версии следователей, все они призывали людей выходить на несанкционированную акцию протеста, что создавало риски распространения коронавируса.