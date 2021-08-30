СМИ сообщили об отъезде пресс-секретаря Навального из России
Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального уехала из России после приговора по «санитарному делу». Об этом рассказали источники «Интерфакса» и РЕН ТВ.
До нее страну с начала 2021 года покинули уже «больше дюжины» оппозиционеров, активистов и журналистов. The New York Times пишет о «крупнейшей волне политической эмиграции в истории постсоветской России».
16 августа Преображенский суд Москвы назначил Ярмыш 1,5 года ограничения свободы по так называемому «санитарному делу». Согласно вердикту суда, ей запрещается менять место жительства, выезжать за пределы Подмосковья и принимать участие в массовых мероприятиях. 27 августа защита Ярмыш оспорила это решение.
Помимо Ярмыш, по санитарному делу в январе нынешнего года в Москве были задержаны девять человек. Это были другие соратники Навального, включая Любовь Соболь, его брата Олега Навального, московских муниципальных депутатов, а также участницу Pussy Riot Марию Алехину. По версии следователей, все они призывали людей выходить на несанкционированную акцию протеста, что создавало риски распространения коронавируса.
Комментарии читателей Оставить комментарий
То есть, день города в Питере по санитарному делу не проходит - цирк, однако.
Не хочется выглядеть бестактным, но не хочется думать, что Вы настолько наивны, что Вам понадобилось больше ста лет чтобы понять , что и Ленин и навальные и березовские, и рыжие коты это сотрудники внешних спецслужб вне зависимости от их официальных профессий и должностей.
Когда они достигают своих целей благодаря госпереворотам, то порабощают население и начинают выкачивать на счета своих кураторов средства и ресурсы из захваченной территории. Параллельно играя спектакль, противопоставляя себя тем, кому пирог не достался. R2021 aug 30
прошествии времени интересует, на какие "шиши" Володенька проживал в заграницах.
Численность партии в то время была мизерной, поэтому на партийные взносы проживать "в парижах" и других заграницах вряд бы ли удалось.
отсюда вопрос - откуда деньги?
Рассказывать, что их давал Горький, Савва Морозов, и грабеж в Тбилиси - их не хватит, чтобы в течение многих лет безбедно жить за границей, в квартирах с горячей водой, ванной и туалетом (это в ТО время!), да еще и собирать "в заграницах" съезды партии.
Фантастика!
Я, конечно, извиняюсь, но походу Ульянов по кличке Ленин ТОЧНО работал на одну из иностранных разведок.
а почему не сослан в ГУЛАГ?????
А это што за еврей?