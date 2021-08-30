Путин рассказал о последствиях прививки от коронавируса

Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него сохраняется хороший уровень иммунитета после вакцинации от коронавируса.

"У меня держатся все эти показатели хорошо", - сказал глава государства в понедельник на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Руденя в своем выступлении отметил большую популярность вакцины "Спутник V" в регионе. "Сейчас была возможность, сдал анализ, и у меня получилось больше 15 тыс. единиц [показатель иммунитета]. Могу сказать, что действительно наша вакцина результаты показывает", - цитирует губернатора ТАСС

Путин сделал прививку от коронавируса двумя компонентами в марте-апреле текущего года. В июне в ходе прямой линии он сообщил, что вакцинировался препаратом "Спутник V".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.08.2021, 02:30
    Гость: Серый волк

    Чёрный юмор заключается в том, что тот, кто почил в бозе от вакцинации, уже ничего не сможет рассказать, отчего повествование обнулятора выглядит, мягко говоря, неубедительно.

  2. 31.08.2021, 01:23
    Гость: Алексей

    Опаньки! Иммунитет значит у него образовался. Стойкий. Три месяца уже как. Видимо, именно поэтому до сих пор в бункере сидит, а всех допущенных в сей бункер (заведомо привитых!) держат на самоизоляции две недели! Хороша прививка, ничего не скажешь!

  3. 31.08.2021, 00:55
    Гость: сергей

    40 лет назад был впервые зарегистрирован СПИД - болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Но вакцины против ВИЧ нет до сих пор. Почему?Ответ прост: вирус иммунодефицита человека - хамелеон среди всех других вирусов, он постоянно изменяется, мутирует, что сводит на нет все попытки ученых создать вакцину от ВИЧ.
    Сегодня статья в КМ.РУ:Коронавирус мутирует каждую неделю, выяснили британские ученые.
    Вся информация взята из официальных источников.

  4. 31.08.2021, 00:21
    Гость: НАрмальный пацан

    Представьте бабку на лавочке, которая рассказывает соседкам, какие у неё были зубы, как болели, чем лечила, сколько выдрали, сколько протезировали, где коронки неправильные , и что она в связи с этим может есть, а что не может.

  5. 30.08.2021, 23:53
    Гость: Кто из них врет?

    Врач-реанематолог Проценко, всех убеждает, что вакцинация лишь для того, чтобы перенести в лёгкой форме коронавирус, а Путин обещает иммунитет.

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