На Дальнем Востоке может появиться новый город-миллионник

09:50 31.08.2021

Владивосток может стать первым городом-миллионником на Дальнем Востоке. Об этом в интервью РБК заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По его словам, Владивосток насчитывает де-юро 600 тысяч жителей. Если объединить его с городом-спутником Артемом (находится в 38км от Владивостока, около 100 тысяч жителей) и построить еще один новый город-спутник на 300 тысяч человек, то появится первый город-миллионник на Дальнем Востоке.

Чекунков добавил, что сейчас просчитывается бизнес-модель создания такого города-спутника, который может получить название Спутник.

"Это слово, известное во всем мире как момент высочайшего триумфа советской науки, связано с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года. В английском языке даже есть такое выражение: Sputnik moment — это именно то, что нам сейчас нужно", - рассказал он.

Предполагается, что проект будет реализовываться при поддержке ВЭБ.РФ, его дочерней структуры «ПроГород», Корпорации развития Дальнего Востока и правительства Приморского края, рассказал РБК источник, знакомый с деталями проекта.

"Владивосток должен стать третьим самым привлекательным городом в России по всем параметрам после Москвы и Санкт-Петербурга. У него для этого все есть", — отметил Чекунков.