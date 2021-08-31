На Дальнем Востоке может появиться новый город-миллионник

Владивосток может стать первым городом-миллионником на Дальнем Востоке. Об этом в интервью РБК заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По его словам, Владивосток насчитывает де-юро 600 тысяч жителей. Если объединить его с городом-спутником Артемом (находится в 38км от Владивостока, около 100 тысяч жителей) и построить еще один новый город-спутник на 300 тысяч человек, то появится первый город-миллионник на Дальнем Востоке.

Чекунков добавил, что сейчас просчитывается бизнес-модель создания такого города-спутника, который может получить название Спутник.

"Это слово, известное во всем мире как момент высочайшего триумфа советской науки, связано с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года. В английском языке даже есть такое выражение: Sputnik moment — это именно то, что нам сейчас нужно", - рассказал он.

Предполагается, что проект будет реализовываться при поддержке ВЭБ.РФ, его дочерней структуры «ПроГород», Корпорации развития Дальнего Востока и правительства Приморского края, рассказал РБК источник, знакомый с деталями проекта.

"Владивосток должен стать третьим самым привлекательным городом в России по всем параметрам после Москвы и Санкт-Петербурга. У него для этого все есть", — отметил Чекунков.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 31.08.2021, 17:25
    Гость: Иван Иваныч

    Кто будет жить
    ______
    Вепри- диссиденты, одичавшие люди, бывшие блогеры. Из миллионников на них будет устраиваться сафари. И у кого на стене не будет висеть башка, тот будет считаться неудачником.

  3. 31.08.2021, 17:18
    Гость: Мундельшнапсп

    Там есть прекрасное место , где можно было бы построить приливно- отличную гидростанцию , которая бы обеспечила электричеством всю Россию и половину Китая.

  4. 31.08.2021, 17:14
    Гость: Кампучино Огурцов

    В случае появления более серьёзного вируса вымрут все сразу. А этот вирус будет, в этом нет никаких сомнений.

Все комментарии (38)
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