Лавров назвал подлой интерпретацию его слов о Сталине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неверной интерпретации отдельными оппозиционными деятелями и СМИ сказанных им накануне слов о нападках на личность Иосифа Сталина в контексте итогов Второй мировой войны.
"По сути дела, я сказал следующее: те, кто требует воспринимать Сталина как абсолютное зло, без каких-либо нюансов, кто требует рассматривать его и [Адольфа] Гитлера как единственных виновников Второй мировой войны, хотят тем самым поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу. А мы эту Европу спасли от завоевания, от уничтожения, спасли многие народы", - цитирует Лаврова ТАСС.
"Некоторые деятели в нашей оппозиции, оппозиционных СМИ <...> стали затем говорить, что Лавров оправдывает преступления сталинизма. Это подло. И никогда такого рода люди не достигнут результата. Потому что наш народ умнее и богаче", - добавил министр.
Накануне Лавров заявил, что "историю нельзя трогать" и привел в пример имеющие место сегодня "нападки на Сталина как главного злодея". Он назвал их частью атаки на прошлое нашей страны и на итоги Второй мировой войны, в том числе с целью политически ослабить РФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
народа сгубил сегодняшний кровопиец? === "Вы не понимаете - это другое" (С)
Да, Вы что-то слышали о логике, но явно случайно. А на самом деле всё строго логично: если А=Б и Б=С, то А=С. Так что, это не в моей, точнее не в аристотелевой, логике ошибка, а ошибка в хромосомах российской буржуазии.
Будто сегодня в
Кремле сидит Сталин. Потому и цветут.
Хоть знаете,что такое Бунд?кроме дядияши.
но были такие сексотты, которые могли и оговорить и если кому-то бело выгодно, то ему могла достаться жена с домом. Факт.
Какой тока чуши тут не прочитаешь.
Сталин воевал с сионизмом,о чем прямо и сказал в интерю.
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Кампанелла совсем из др,оперы.
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Город солнца это оккультное.Гелиополь в Египте.