Минцифры создало сервис по предотвращению двойного голосования на выборах

16:39 1.09.2021

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов рассказал о разработанном сервисе, который призван помочь избиркомам предотвратить случаи двойного голосования на выборах.

«Мы сейчас реализовали в личном кабинете участников избирательного процесса сервис, который нацелен на то, чтобы быть помощником председателям избирательных комиссий в принятии решения по выдаче бюллетеней», - цитирует слова Качанова ТАСС.

По словам Качанова, члены участковых комиссий смогут мгновенно получить информацию о том, включен ли избиратель в список участников дистанционного электронного голосования и не получил ли он уже бюллетень на другом избирательном участке.

Также отмечается, что сервис будет доступен за рубежом.