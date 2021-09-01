Минцифры создало сервис по предотвращению двойного голосования на выборах

Выборы в Государственную Думу - 2011

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов рассказал о разработанном сервисе, который призван помочь избиркомам предотвратить случаи двойного голосования на выборах.

«Мы сейчас реализовали в личном кабинете участников избирательного процесса сервис, который нацелен на то, чтобы быть помощником председателям избирательных комиссий в принятии решения по выдаче бюллетеней», - цитирует слова Качанова ТАСС.

По словам Качанова, члены участковых комиссий смогут мгновенно получить информацию о том, включен ли избиратель в список участников дистанционного электронного голосования и не получил ли он уже бюллетень на другом избирательном участке.

Также отмечается, что сервис будет доступен за рубежом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.09.2021, 23:04
    Гость: Бобер

    69 млн живых избирателей - проголосуют в большинстве против едра.
    50 млн мертвые души, которые нарисуют электронные голоса за воров.
    Дальше немного манипуляций и будет почти как у Лукашенко.
    Вот и весь расклад.
    Вобщем на улицу едросам лучше не выходить, как будто кругом талибы*.

  3. 01.09.2021, 21:51
    Гость: Читать надо так

    Каждый второй голос программно пойдет ЕР,
    остальное всем остальным. Людоедке и делать будет
    нечего.

Все комментарии (10)
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