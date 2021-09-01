Минцифры создало сервис по предотвращению двойного голосования на выборах
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов рассказал о разработанном сервисе, который призван помочь избиркомам предотвратить случаи двойного голосования на выборах.
«Мы сейчас реализовали в личном кабинете участников избирательного процесса сервис, который нацелен на то, чтобы быть помощником председателям избирательных комиссий в принятии решения по выдаче бюллетеней», - цитирует слова Качанова ТАСС.
По словам Качанова, члены участковых комиссий смогут мгновенно получить информацию о том, включен ли избиратель в список участников дистанционного электронного голосования и не получил ли он уже бюллетень на другом избирательном участке.
Также отмечается, что сервис будет доступен за рубежом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
69 млн живых избирателей - проголосуют в большинстве против едра.
50 млн мертвые души, которые нарисуют электронные голоса за воров.
Дальше немного манипуляций и будет почти как у Лукашенко.
Вот и весь расклад.
Вобщем на улицу едросам лучше не выходить, как будто кругом талибы*.
чтобы вы там не создавали, ваши выборы уже не легитимны...
Каждый второй голос программно пойдет ЕР,
остальное всем остальным. Людоедке и делать будет
нечего.
этого и не надо.
За банду голосовать не буду!