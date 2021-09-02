Минобороны намерено взыскать 10,7 млрд рублей с поставщика истребителей

15:50 2.09.2021

Минобороны подало иск взыскании с ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, входит в «Ростех») 10,7 млрд рублей. Иск был зарегистрирован 1 сентября Арбитражным судом Москвы.

В настоящее время иск к производству не принят, причина его подачи не поясняется, сообщает «Интерфакс».

Напомним, ОАК в настоящее время поставляет истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, бомбардировщики Су-34, перехватчики МиГ-31 и др. Также в 2021 году были заключены первые контракты на поставку авиационных комплексов МиГ-35 и истребителей Су-57.

ОАК также занимается глубокой модернизацией парка стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 и разрабатывает перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА).