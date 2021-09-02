Минобороны намерено взыскать 10,7 млрд рублей с поставщика истребителей

Здание Минобороны РФ

Минобороны подало иск взыскании с ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, входит в «Ростех») 10,7 млрд рублей. Иск был зарегистрирован 1 сентября Арбитражным судом Москвы.

В настоящее время иск к производству не принят, причина его подачи не поясняется, сообщает «Интерфакс».

Напомним, ОАК в настоящее время поставляет истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, бомбардировщики Су-34, перехватчики МиГ-31 и др. Также в 2021 году были заключены первые контракты на поставку авиационных комплексов МиГ-35 и истребителей Су-57.

ОАК также занимается глубокой модернизацией парка стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 и разрабатывает перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.09.2021, 18:59
    Гость: тд

    Странно. Неужели в контрактах управляющих не прописан пункт личной ответственности за плохую продукцию вверенных предприятий?! Только премии и без граничные рыночные получки (чтобы не было дефицита кадров)?!Или оне в рыночных условиях" не е безликое советское начальство"и отвечают за все.. своим реномэ, которое бесценно (в смысле его не продать ни купить )?!

  3. 02.09.2021, 16:23
    Гость: О-па!

    А почему с ОАК-Ростех? Это, в итоге, с пенсеров-детишек с неизлечимыми в России заболеваниями, студентов-школьников, работяг всяких. Почему не с Чемезова, Сердюкова, Мантурова, Слюсаря? Каждый из этх деятелей в состоянии отслюнявить МО по 10,7 лярдов деревянных, даже не поморщившись, типа, из заначки, неведомой жёнам.

  4. 02.09.2021, 16:09
    Гость: гнус

    И вновь по выражению деда из фильма: ну "ничого обсоблывого...",как звучит пу,везде воруют,а уж в сегодняшних министерствах и ведомствах ,давно и уверено! Кто будет контролировать? А ворон ворону ,никогда...Главное пацанов с девчонками дубьём и в "инагенты" с "закрытием",без суда и следствия,соответствующего ПРАВАМ ГРАЖДАН РОССИИ!Всё уже в унитазах и дворцах,раз "самому" можно,то и другим "не в лом", приобщится к "распилу".Тухлый "борщевой набор"и купленные голоса "выплатами",которые не упёрли сегодня.Болото и водяной в в 7-й войне....

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