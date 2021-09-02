Суд отменил приговор экс-следователям СК, осужденным за взятку
Мосгорсуд отменил приговор бывшим следователям центрального аппарата СК Сергею Дубинскому и Андрею Триневу.
По мнению суда, при судопроизводстве были допущены процессуальные нарушения. Дело было отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции (Басманный районный суд). Дубинскому также изменили меру пресечения на домашний арест, Тринев останется под стражей.
Напомним, в марте Дубинский и Тринев были признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере. Дубинскому тогда дали 6 лет колонии строгого режима, Триневу - 8 лет. Оба фигуранта были лишены специальных званий, им запретили работать в правоохранительных органах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Борьба с коррупцией усиливается.
Не таков, увы, царёк:
К взяточникам курам на смех
"Суд" при экс-"чекисте" "строг"!
Своих они не бросают!
МЫ своих не бросаем!
Ворон , ворону...