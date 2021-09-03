В России отменили самоизоляцию для прибывающих из Великобритании

совет директоров . куда входит тот самый Гинцбург , как Чубайс?

Шоу должно продолжаться..

Спецпредставитель президента РФ и экс-глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс стал акционером инвестиционной компании АФК «Система», которая является одним из крупнейших производителей вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Чубайс Анатолий Борисович. Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества после изменения: 0,0038%», — указано в документе за подписью директора компании Владимира Увакина.

Чубайс получил ценные бумаги АФК «Система» в рамках программы мотивации члена совета директоров. По данным Московской биржи, стоимость пакета акций, принадлежащих теперь Чубайсу, составляет около 11,3 млн рублей.

АФК «Система» — публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, работающая в отраслях телекоммуникации, высоких технологий, банковских услуг, розничной торговли, лесопереработки, сельского хозяйства, недвижимости, туризма и медицинских услуг. С 2020 года на заводе «Биннофарм», принадлежащем АФК «Система», производят российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», уточняет RT.

В Совет директоров АЛИУМ ГРУПП вошли: Зубов Дмитрий Львович (председатель Совета директоров), Председатель совета Центросоюза РФ, Советник АФК «Система»; Гинцбург Александр Леонидович, Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, Академик РАН (эксперт в молекулярной биологии и разработке биотехнол