В России отменили самоизоляцию для прибывающих из Великобритании

Роспотребнадзор отменил требование о 14-дневной самоизоляции для приезжающих в Россию из Великобритании. 

Постановление вступит в силу с 4 сентября.

«Признать утратившим силу постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.12.2020 № 43 "Об обеспечении самоизоляции лиц, прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в целях предотвращения распространения COVID-19"», - говорится в постановления главы службы - главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Напомним, авиасообщение с Великобританией было возобновлено 2 июня.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.09.2021, 00:12
    Гость: Гы-гы-эта курица Малышева не

    Наша, институт Гопкина иноагент , про Израиль пишет Израильская прЭссаа вы неуч,двоечник и в орогодник.

  3. 03.09.2021, 23:18
    Гость: Проезжий

    Вам лапшу вешают на уши, вы и верите. Профессор Преображенский предупреждал же вас, чтобы вы не читали отечественную прессу. То что я написал это данные института Дж Хопкинса и её подтвердила сегодня по ТВ ваша Малышева. Вам врут про наш Израиль чтоб вы туда не ломились. К нас есть заболеваемость по новым штаммам, но мы переносим её как сезонную простуду, без последствий. Вы болеете с тяжелыми осложнениями, нарушением когнитивных способностей и вторым в мире ростом смертельных исходов. Хуже вас только в Бразилии, где толком и не начинали прививаться. А вы начали первыми и все пр ли. Как трусливые солдаты, которые решили застрелиться, но в бой не вступать.

  4. 03.09.2021, 22:20
    Гость: Ну

    так кто же туда летает в эти ангельские места ? Правильно- "слесаря, шахтеры, грузчики и дворники" у которых недвижимость без присмотра и баулы с миллиарды потеют...... И что эти ребята и девчата будут сидеть дома на самоизоляции подчиняясь некой Поповой...

  5. 03.09.2021, 20:43
    Гость: Гы-гы- какое там сворачивание, а как же

    совет директоров . куда входит тот самый Гинцбург , как Чубайс?
    Шоу должно продолжаться..

    Спецпредставитель президента РФ и экс-глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс стал акционером инвестиционной компании АФК «Система», которая является одним из крупнейших производителей вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

    «Чубайс Анатолий Борисович. Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества после изменения: 0,0038%», — указано в документе за подписью директора компании Владимира Увакина.

    Чубайс получил ценные бумаги АФК «Система» в рамках программы мотивации члена совета директоров. По данным Московской биржи, стоимость пакета акций, принадлежащих теперь Чубайсу, составляет около 11,3 млн рублей.

    АФК «Система» — публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, работающая в отраслях телекоммуникации, высоких технологий, банковских услуг, розничной торговли, лесопереработки, сельского хозяйства, недвижимости, туризма и медицинских услуг. С 2020 года на заводе «Биннофарм», принадлежащем АФК «Система», производят российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», уточняет RT.
    В Совет директоров АЛИУМ ГРУПП вошли: Зубов Дмитрий Львович (председатель Совета директоров), Председатель совета Центросоюза РФ, Советник АФК «Система»; Гинцбург Александр Леонидович, Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, Академик РАН (эксперт в молекулярной биологии и разработке биотехнол

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