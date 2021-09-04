Кабмин выделит 2 млрд руб. на предотвращение распространения новых инфекций
Власти профинансируют мероприятия, направленные на предотвращение распространения различных инфекций, в том числе коронавируса. Решение об этом было принято 3 сентября на заседании правительства РФ.
Речь идёт о выделении Роспотребнадзору в текущем году денег из резервного фонда правительства для финансирования работы различных подведомственных санврачам организаций, сообщает Накануне.RU.
Данная мера позволит регионам создать на базе федеральных бюджетных учреждений здравоохранения Роспотребнадзора ПЦР-центры, центры секвенирования и комплекс лабораторий для проведения ускоренной диагностики инфекционных заболеваний, включая COVID-19.
"Президент поручил реализовать комплекс мер по предупреждению распространения новых инфекций. Для этого надо быть готовыми оперативно разрабатывать тест-системы для их диагностики, создавать эффективные вакцины и в кратчайшие сроки запускать их в промышленное производство. На эти цели мы направим 2 млрд руб., чтобы уже в текущем году развернуть в крупных городах 15 ПЦР-центров. И лаборатории для проведения ускоренной диагностики инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. Также предстоит дооснастить подразделения санитарно-карантинного контроля мобильными лабораториями. Это необходимо для того, чтобы создать надёжный "санитарный щит" страны и обезопасить граждан от распространения инфекций", - сказал на заседании премьер Михаил Мишустин.
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Путин, назначил Медведева главой комиссии по борьбе с новыми инфекциями.
Президент России Владимир Путин подписал указ о формировании межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Образовать межведомственную комиссию Совета безопасности России по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций», — сказано в указе.
Председателем комиссии назначен зампред Совбеза, эту должность занимает Дмитрий Медведев. В состав комиссии войдут главы Минздрава, Минобрнауки, Минпромторга. Кроме того, в состав войдут заместители глав Минобороны и МЧС, президент Российской академии наук, руководитель ФМБА, глава Роспотребнадзора и другие.
СОВЕТСКИЙ МИНЗДРАВ МОЖЕТ ВОССТАНОВИТЕ И МЕДИЦИНУ? СНАБЖАЕМУЮ И ФИНАНСИРУЕМУ ГОСПЛАНОМ???!!!!
ДАВНО ПОРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как кому? Если учесть, что правительство по факту оккупационное, то в его задачу входит геноцид населения России. Так что, всё правильно, уничтожение россиян - основная задача, которая будет исполняться.
Как то раз незадолго до начала пандемии коронавируса Мария Захарова на брифинге обмолвилась интересной репликой, мол что это такое, кто хочет куда хочет у нас за границу ездят... И вот - "санитарный щит" страны. Теперь только получив клеймо QR кода или ковид паспорта. И никак иначе. А то повадились, понимаешь, отдыхать где хотят. Извольте-с кольнуться-с... и QR код на лоб. Повыше намордника.
уже и новые готовы?