Кабмин выделит 2 млрд руб. на предотвращение распространения новых инфекций

15:20 4.09.2021

Власти профинансируют мероприятия, направленные на предотвращение распространения различных инфекций, в том числе коронавируса. Решение об этом было принято 3 сентября на заседании правительства РФ.

Речь идёт о выделении Роспотребнадзору в текущем году денег из резервного фонда правительства для финансирования работы различных подведомственных санврачам организаций, сообщает Накануне.RU.

Данная мера позволит регионам создать на базе федеральных бюджетных учреждений здравоохранения Роспотребнадзора ПЦР-центры, центры секвенирования и комплекс лабораторий для проведения ускоренной диагностики инфекционных заболеваний, включая COVID-19.

"Президент поручил реализовать комплекс мер по предупреждению распространения новых инфекций. Для этого надо быть готовыми оперативно разрабатывать тест-системы для их диагностики, создавать эффективные вакцины и в кратчайшие сроки запускать их в промышленное производство. На эти цели мы направим 2 млрд руб., чтобы уже в текущем году развернуть в крупных городах 15 ПЦР-центров. И лаборатории для проведения ускоренной диагностики инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. Также предстоит дооснастить подразделения санитарно-карантинного контроля мобильными лабораториями. Это необходимо для того, чтобы создать надёжный "санитарный щит" страны и обезопасить граждан от распространения инфекций", - сказал на заседании премьер Михаил Мишустин.