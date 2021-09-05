Песков назвал недопустимую тему на встрече Путина и Зеленского

17:10 5.09.2021

Вопрос о принадлежности Крыма не может быть темой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А, как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации», — приводит его слова РБК.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва хочет нормализовать отношения с Киевом, но украинская сторона пока такого желания не проявила. «Если говорить о политической воле президента Путина — он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и, по идее, это надо, конечно, исправлять», — заметил Песков.

Вопрос о возможной встрече двух президентов начал обсуждаться весной этого года. Тогда Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным «в любой точке украинского Донбасса», чтобы предотвратить эскалацию конфликта в регионе. В ответ Путин предложил Зеленскому приехать в Москву.