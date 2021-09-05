Песков назвал недопустимую тему на встрече Путина и Зеленского
Вопрос о принадлежности Крыма не может быть темой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А, как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации», — приводит его слова РБК.
Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва хочет нормализовать отношения с Киевом, но украинская сторона пока такого желания не проявила. «Если говорить о политической воле президента Путина — он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и, по идее, это надо, конечно, исправлять», — заметил Песков.
Вопрос о возможной встрече двух президентов начал обсуждаться весной этого года. Тогда Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным «в любой точке украинского Донбасса», чтобы предотвратить эскалацию конфликта в регионе. В ответ Путин предложил Зеленскому приехать в Москву.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вы путаете, господа, смысл 5-й статьи НАТО с желанием втянуть нату в конфликт. 5-я статья встуает в силу ТОЛЬКО в случае нападения на какую то страну, члена НАТО. То есть, если Россия, на-пример, нападет на Литву, то все остальные начнут её, Россию, гнать. А если Литва нападет на Россию, то никто и не дернется, даже, если Россия сотрет Литву за нападение с лица Земли.
Мигом рванул..
Признаки дурака по Платону, среди которых - говорить о том, о чем никто не спрашивает.
Никакой гражданской, как и другой войны, нет. Есть какая-то "гибридная", типа "гибридного секса". В чем-то похоже - окопы, блиндажи, год на "передке" за полтора, но не то. Да, гибридный секс может быть ближе к натуральному, чем эта война. Ну, и слава Богу, чушь-то какая- убивать себе подобных! Понятно, что население "страна" не истребляет". Это более сложный вопрос.
Не надо их пугать, им и так несладко.
Они всей окраиной ошиблись со своей ролью в геополитике, и продолжат верить в свою ахинею..
Да это страшный сон американцев, принять Украину в НАТО!
Поскольку тогда Украина может полезть на Россию, в расчете, что по 5-ой статье американцы начнут воевать за них или вместо них..
А с какого это бодуна американцам ставить под угрозу существование десятков или сотен американских городов ради амбиций укровских туземцев?
Украина нужна, чтобы тявкать на Россию, создавать повод для санкций. Но никак не для повода для сомнительных и опасных афер, угрожающих самой Америке
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Никто лучше, чем американские военные, не уходит от любых попыток осложнить отношения в военной области с Россией.. В Сирии их свои предупреждали, чтобы ни одна американская ракета, не дай бог, не попала на советские базы..
А тут ещё окраина какая то..
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Насчет 5 ой статьи. Помнится Эрдоган провёл эксперимент, сбил российский самолёт и Мином рванул вбрюссель, просить помощи НАТО по 5-ой статье, А то, русские того гляди снесут Турцию с карты мира..
А что ему в Брюсселе сказали? Сам давай выкручивайся...
Так что и пятая статья не всегда действует. Сдадут.