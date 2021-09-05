Суд запретил Google и «Яндекс» выдавать в поиске фразу «умное голосование»

14:11 5.09.2021

Арбитражный суд Москвы запретил Google и «Яндекс» отображать в поисковой выдаче словосочетание «умное голосование». Об этом говорится в решениях суда от 3 сентября 2021 года.

«Запретить оператору поисковой системы rомпании Google, LLC использовать обозначение "Умное голосование" в поисковой выдаче принадлежащей ей поисковой системе в качестве одного из ключевых слов поиска»,— цитирует решение суда в отношении Google «Коммерсант». Аналогичная формулировка приводится в решении относительно «Яндекса».

Иски в суд подала ставропольская компания «Вулинтертрейд». ООО «Вулинтертрейд» было зарегистрировано в 2017 году в городе Невинномысск Ставропольского края. Компания занимается заготовкой, переработкой и продажей овечьей шерсти. В июле этого года «Вулинтертрейд» приобрело права на товарный знак УГ по всем возможным разделам международной классификации товаров и услуг.

Зарегистрированный компанией товарный знак идентичен названию проекта Алексея Навального, созданного с целью поддержки наиболее перспективных оппозиционных кандидатов на выборах. 1 сентября компания обратилась в суд за защитой товарного знака.