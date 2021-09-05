Суд запретил Google и «Яндекс» выдавать в поиске фразу «умное голосование»

© KM.RU, Михаил Попов

Арбитражный суд Москвы запретил Google и «Яндекс» отображать в поисковой выдаче словосочетание «умное голосование». Об этом говорится в решениях суда от 3 сентября 2021 года. 

«Запретить оператору поисковой системы rомпании Google, LLC использовать обозначение "Умное голосование" в поисковой выдаче принадлежащей ей поисковой системе в качестве одного из ключевых слов поиска»,— цитирует решение суда в отношении Google «Коммерсант». Аналогичная формулировка приводится в решении относительно «Яндекса».

Иски в суд подала ставропольская компания «Вулинтертрейд». ООО «Вулинтертрейд» было зарегистрировано в 2017 году в городе Невинномысск Ставропольского края. Компания занимается заготовкой, переработкой и продажей овечьей шерсти. В июле этого года «Вулинтертрейд» приобрело права на товарный знак УГ по всем возможным разделам международной классификации товаров и услуг.

Зарегистрированный компанией товарный знак идентичен названию проекта Алексея Навального, созданного с целью поддержки наиболее перспективных оппозиционных кандидатов на выборах. 1 сентября компания обратилась в суд за защитой товарного знака.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.09.2021, 18:50
    Гость: чаричст

    косвенное внушение сильнее прямого: вроде бы никто не запрещал тем более официально, но использовать знак Навальному больше невозможно и государство в антидемократизме не обвинишь.

  3. 05.09.2021, 18:01
    Гость: Набираем УГ

    И получаем выход на Википедию с информайией об этом Умном Г.
    Там есть и эти строки - 21 июля 2021 года на сайте Habr разработчик Никита Угрюмов выложил отчёт о «дыре» в безопасности сайта «Умного голосования», обнаруженной им в июне. Сторонним людям была доступна база новых почтовых адресов за 40 дней. IT-отдел сервиса признал проблему

  4. 05.09.2021, 17:55
    Гость: Да уж

    Такие "суверенно демократичные" перлы , на "загнивающем" Западе и в кошмарном сне не привядятся. Праальным курсом идем , товарищи...

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