Суд запретил Google и «Яндекс» выдавать в поиске фразу «умное голосование»
Арбитражный суд Москвы запретил Google и «Яндекс» отображать в поисковой выдаче словосочетание «умное голосование». Об этом говорится в решениях суда от 3 сентября 2021 года.
«Запретить оператору поисковой системы rомпании Google, LLC использовать обозначение "Умное голосование" в поисковой выдаче принадлежащей ей поисковой системе в качестве одного из ключевых слов поиска»,— цитирует решение суда в отношении Google «Коммерсант». Аналогичная формулировка приводится в решении относительно «Яндекса».
Иски в суд подала ставропольская компания «Вулинтертрейд». ООО «Вулинтертрейд» было зарегистрировано в 2017 году в городе Невинномысск Ставропольского края. Компания занимается заготовкой, переработкой и продажей овечьей шерсти. В июле этого года «Вулинтертрейд» приобрело права на товарный знак УГ по всем возможным разделам международной классификации товаров и услуг.
Зарегистрированный компанией товарный знак идентичен названию проекта Алексея Навального, созданного с целью поддержки наиболее перспективных оппозиционных кандидатов на выборах. 1 сентября компания обратилась в суд за защитой товарного знака.
Комментарии читателей Оставить комментарий
косвенное внушение сильнее прямого: вроде бы никто не запрещал тем более официально, но использовать знак Навальному больше невозможно и государство в антидемократизме не обвинишь.
Можно узнать адреса и почту многих людей
И получаем выход на Википедию с информайией об этом Умном Г.
Там есть и эти строки - 21 июля 2021 года на сайте Habr разработчик Никита Угрюмов выложил отчёт о «дыре» в безопасности сайта «Умного голосования», обнаруженной им в июне. Сторонним людям была доступна база новых почтовых адресов за 40 дней. IT-отдел сервиса признал проблему
Такие "суверенно демократичные" перлы , на "загнивающем" Западе и в кошмарном сне не привядятся. Праальным курсом идем , товарищи...
А кто будет соблюдать решение суда?