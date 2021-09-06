В Совфеде предложили освободить россиян от налога за сдачу бутылок
Комитет Совета Федерации по экономической политике направил в правительство законопроект об отмене НДФЛ с доходов физлиц от сдачи на переработку пластиковой и стеклянной тары, пишет газета "Ведомости".
Сдать банки и бутылки можно в специальных аппаратах, установленных в магазинах. Однако торговые сети не спешат их устанавливать. По мнению авторов инициативы, нынешняя ситуация мешает торговым сетям устанавливать фандоматы для приема вторсырья.
"Малообеспеченные люди действительно занимаются сдачей тары за деньги", - пояснил руководитель токсического отдела Greenpeace в России Алексей Киселев, напомнив, что НДФЛ от сдачи вторсырья пытаются отменить уже 20 лет.
По его словам, фактически никто не платит налог от доходов за сдачу бутылок в переработку. Это априори не может быть прибыльной операцией. Пункты приема вторсырья и возможность получать за это деньги для населения - неотъемлемая часть экономически замкнутого цикла. В этом случае налог выступает серьезным барьером.
В настоящее время деньги от сдачи тары нельзя напрямую зачислить на счет человека, поскольку это будет считаться налогооблагаемым доходом. Так что бонусные рубли из фандоматов идут, например, на счета транспортных карт или благотворительных фондов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"доходов за сдачу бутылок в переработку"
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А какой там может быть доход.
Купил бутылку за Н-ую сумму и сдал за ту же сумму - где прибыль?
В бывшей стране СССР, самодостаточной во всех отношениях, тупоголовые захватчики власти соблазнили население богатством, а в итоге построили страну обманутых дураков, тоже во всех отношениях. Наступили на один орган и встать теперь не могут: только с колен уже лет 10 поднимаются, правда обещают к 30 году, если снова выберут в лидиры ЕР. Полная безнадега. Простейшие вопросы решить не могут.
и установить налог на сверхбогатство и роскошь, как во всем мире
За 20 лет в стране немогут сделать даже элементарных улучшений в законодательстве, зато идиотизмов напечатали выше крыши.
Кому нужна такая страна (с такой властью), кроме самих воров?
Уровень мышления "государственных" деятелей не идёт дальше "разрешения собирать валежник", "отмены налога на сдачу бутылок" и т.п. Просто охренеть! Из страны ежегодно только ОФИЦИАЛЬНО (!) выкачивают до 60 миллиардов долларов и никого из этих "дум и совфедов" это не беспокоит. По сравнению с этим грабежом людей, несчастные грошИ от отмены налога на сдачу тары выглядят как пыль на копейках в полупустых кошельках нищающего населения.