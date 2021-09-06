В Совфеде предложили освободить россиян от налога за сдачу бутылок

11:15 6.09.2021

Комитет Совета Федерации по экономической политике направил в правительство законопроект об отмене НДФЛ с доходов физлиц от сдачи на переработку пластиковой и стеклянной тары, пишет газета "Ведомости".

Сдать банки и бутылки можно в специальных аппаратах, установленных в магазинах. Однако торговые сети не спешат их устанавливать. По мнению авторов инициативы, нынешняя ситуация мешает торговым сетям устанавливать фандоматы для приема вторсырья.

"Малообеспеченные люди действительно занимаются сдачей тары за деньги", - пояснил руководитель токсического отдела Greenpeace в России Алексей Киселев, напомнив, что НДФЛ от сдачи вторсырья пытаются отменить уже 20 лет.

По его словам, фактически никто не платит налог от доходов за сдачу бутылок в переработку. Это априори не может быть прибыльной операцией. Пункты приема вторсырья и возможность получать за это деньги для населения - неотъемлемая часть экономически замкнутого цикла. В этом случае налог выступает серьезным барьером.

В настоящее время деньги от сдачи тары нельзя напрямую зачислить на счет человека, поскольку это будет считаться налогооблагаемым доходом. Так что бонусные рубли из фандоматов идут, например, на счета транспортных карт или благотворительных фондов.