В России подготовили законопроект о «геноциде народов СССР»
В России подготовили законопроект, закрепляющий понятия "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза", пишет РИА Новости со ссылкой на генпрокурора РФ Игоря Краснова.
По его словам, разработанный документ призван закрепить "незыблемость признанных уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права". Он предусматривает введение запрета на реабилитацию и пропаганду нацизма, а также регламентирует правовой статус комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне.
Кроме того, Краснов предложил приравнять реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма к экстремистской деятельности. Это, по его словам, расширит возможности противодействия таким явлениям, позволит устранить пробелы в правовом регулировании и будет иметь "важное политическое значение для сохранения исторической памяти и укрепления позиций Российской Федерации на международном уровне ".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Реальные 1,44 млн.? По справке Управления статистики УССР в 1946 г. гитлеровцами и их пособниками были уничтожены свыше 2 млн. мирных граждан УССР в период оккупации(прямые потери), из которых более половины - евреи. В Польше из 3 с лишним миллионов евреев на начало оккупации практически никого не осталось. Режим Петена по требованию нацистов передал первую партию фр. евреев - более 70 тыс., все были уничтожены. Или подавляющее большинство. А еще и диаспоры, или как их? - Балтии(не знаю, как сейчас Прибалтику называют), Румыния, даже Венгрия. Так что "реальные 1,44 млн." вызывают сомнения в реальности. Да, в СССР уничтожали не гоев, не фиг лепить нелепуемое( по аналогии - впихивать невпихуемое). В числе 27 млн. есть и те же евреи, и украинцы и другие. Они - не "гои". Да, и политическая цифра "27" млн. уже не к месту. Это все потери, включая демографические. Не хочется останавливаться, потому что всякие форумы регулируется ... Всеми подряд, только не сторонниками истины. Ну, а то, что определенная часть евреев наивно верили в культуру нацистов - было такое, уже писалось. Но не только они: в Украине все "пострадавшие" от сов.власти, к тому же помнившие вполне цивилизованную оккупацию 1918 г. , тоже надеялись, что им будет "лучшей". Как и в России.
Так этот законопроект для Украины или для России? Неужели в России нужен такой закон? Ведь президент прямо сказал, что в ВОВ победил русский народ, а остальные народы особо и не помогли. Хохлы так вообще все были предатели, чего их вспоминать.Тут один особо одарённый, с большим, по его мнению, личным опытом, хохлами - предателями называет Хрущева и Брежнева. Другой, ещё более интересный персонаж, без обиняков сразу предлагает сбросить на хохляндию с десяток атомных бомб, чтобы потом посмотреть что будет и ещё десяток сбросить. Короче всех хохлов уничтожить.
Странно... Так что с этим законом делать то? Кого судить? Своих или чужих?
России это Украина
Кремль озаботился, о геноциде народов СССР?
Это к сокращению коренного населения РФ.
Вы не поняли. Это как раз мутят русофобы и антисоветчики.
Не давно Гегемон присутствовал на открытии еврейского центра "памяти" в Москве. Типа музей холокоста и сопротивления фашизму. Фишка в том. что там нет ни слова о... СССР и других народах! В этом "музее" с фашизмом боролись только одни евреи!
Есть такая Алла Гербер. она многократно поднимала вопрос, о признании вины в "холокосте" и СССР! наравне с Германией. И что бы РФ так же платила евреям за "холокост".
И что бы в "минуту памяти" русские по всей России становились на колени перед евреями, что бы в РФ был специальный урок в школах- где бы рассказали, что вторая мировая война была только против евреев.
Не смешно? Это реальные требование евреев в РФ!
Вся затея- навязать западные взгляды на ВОВ в России. А их продвигают в РФ евреи, как не парадоксально, именно они ставят СССР и Сталину в вину то, что СССР посмел сопротивляться Гитлеру.