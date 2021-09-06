В России подготовили законопроект о «геноциде народов СССР»

Реальные 1,44 млн.? По справке Управления статистики УССР в 1946 г. гитлеровцами и их пособниками были уничтожены свыше 2 млн. мирных граждан УССР в период оккупации(прямые потери), из которых более половины - евреи. В Польше из 3 с лишним миллионов евреев на начало оккупации практически никого не осталось. Режим Петена по требованию нацистов передал первую партию фр. евреев - более 70 тыс., все были уничтожены. Или подавляющее большинство. А еще и диаспоры, или как их? - Балтии(не знаю, как сейчас Прибалтику называют), Румыния, даже Венгрия. Так что "реальные 1,44 млн." вызывают сомнения в реальности. Да, в СССР уничтожали не гоев, не фиг лепить нелепуемое( по аналогии - впихивать невпихуемое). В числе 27 млн. есть и те же евреи, и украинцы и другие. Они - не "гои". Да, и политическая цифра "27" млн. уже не к месту. Это все потери, включая демографические. Не хочется останавливаться, потому что всякие форумы регулируется ... Всеми подряд, только не сторонниками истины. Ну, а то, что определенная часть евреев наивно верили в культуру нацистов - было такое, уже писалось. Но не только они: в Украине все "пострадавшие" от сов.власти, к тому же помнившие вполне цивилизованную оккупацию 1918 г. , тоже надеялись, что им будет "лучшей". Как и в России.