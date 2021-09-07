Роспотребнадзор рассказал о запрещенных продуктах в школьных столовых

09:35 7.09.2021

Роспотребнадзор рассказал о продуктах, запрещенных в школьном питании и о том, как правильно организовать родительский контроль за питанием детей.

"С одной стороны дети должны получать здоровое горячее питание в школе, и учитывая этот важный для сохранения здоровья аспект, образовательная организация должна строго выполнять обязательные требования по организации питания своих учеников. Государственный контроль в этой сфере осуществляется достаточно жестко в рамках национального и межгосударственного (ЕАЭС) законодательства", - говорится в сообщении ведомства.

Так, в школьном меню не должно быть таких блюд как макароны по-флотски с мясным фаршем, макароны с рубленым яйцом, яичницы-глазуньи, блинчики с мясом и творогом, холодные супы, окрошка, заливные блюда.

Среди запрещенных продуктов также значаятся грибы, паштеты, некоторые виды колбас (сырокопченые, кровяные, ливерные), форшмак из сельди, сало, маргарин, мясо диких животных, кремовые кондитерские изделия (пирожные, торты), арахис, карамель, квас, газированные напитки, кетчуп, майонез, мариновынные блюда.

"При проведении общественного контроля за питанием детей нужно понимать, что его цель – публично оценить, как организуется питание детей в повседневной жизни школы. И в случае выявлении грубых нарушений – результаты такого контроля должны быть переданы вместе с обращением в адрес администрации образовательной организации, ее учредителя или оператора питания, а также в Роспотребнадзор", - добавили в ведомстве

Контролировать качество питания в школах поручил Роспотребнадзору президент Владимир Путин. Он также обратился к своим полпредам в регионах и попросил их обратить внимание на случаи, когда школьное питание на подведомственной территории недофинансируется.