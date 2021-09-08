Власти Москвы предложили ввести в школах систему распознавания лиц

07:45 8.09.2021

Власти Москвы планируют к 2022 году внедрить в столичных школах систему распознавания лиц, пишет газета "КоммерсантЪ" соссылкой на отзыв главы Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуарда Лысенко на проект Минцифры о расширении сбора и обработки биометрических данных.

Документ предполагает, что школьников и учителей будут пускать в учебное заведение после того, как они пройдут биометрическую аутентификацию. Внедрение данной системы обосновывается необходимостью "повышения личной безопасности учащихся и преподавательского состава на территории образовательных организаций города Москвы".

В ДИТ уточнили, что пока ведется предварительное исследование данной идеи и говорить о введении биометрического прохода в школах преждевременно. Там подчеркнули, что решение о ее применении будет приниматься директором, учителями и родителями школ.

Издание отмечает, что идея идея внедрить в образовательных учреждениях биометрическую аутентификацию обсуждалась на одном из заседаний Совета безопасности после стрельбы в школе № 175 в Казани, которую устроил бывший ученик гимназии, 19-летний Ильназ Галявиев. Тогда погибли девять человек — семеро детей и двое взрослых, еще 23 человека пострадали. После трагедии Минпросвещения рекомендовало властям регионов усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах.

Системой распознавания лиц планируют оснастить все школы и детские сады в Краснодаре, сообщал в конце августа глава администрации города Евгений Первышов. По его словам, это упростит работу ЧОПов и исключит ошибки из-за человеческого фактора.