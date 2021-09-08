Власти Москвы предложили ввести в школах систему распознавания лиц
Власти Москвы планируют к 2022 году внедрить в столичных школах систему распознавания лиц, пишет газета "КоммерсантЪ" соссылкой на отзыв главы Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуарда Лысенко на проект Минцифры о расширении сбора и обработки биометрических данных.
Документ предполагает, что школьников и учителей будут пускать в учебное заведение после того, как они пройдут биометрическую аутентификацию. Внедрение данной системы обосновывается необходимостью "повышения личной безопасности учащихся и преподавательского состава на территории образовательных организаций города Москвы".
В ДИТ уточнили, что пока ведется предварительное исследование данной идеи и говорить о введении биометрического прохода в школах преждевременно. Там подчеркнули, что решение о ее применении будет приниматься директором, учителями и родителями школ.
Издание отмечает, что идея идея внедрить в образовательных учреждениях биометрическую аутентификацию обсуждалась на одном из заседаний Совета безопасности после стрельбы в школе № 175 в Казани, которую устроил бывший ученик гимназии, 19-летний Ильназ Галявиев. Тогда погибли девять человек — семеро детей и двое взрослых, еще 23 человека пострадали. После трагедии Минпросвещения рекомендовало властям регионов усилить меры безопасности в детских садах, школах и колледжах.
Системой распознавания лиц планируют оснастить все школы и детские сады в Краснодаре, сообщал в конце августа глава администрации города Евгений Первышов. По его словам, это упростит работу ЧОПов и исключит ошибки из-за человеческого фактора.
Комментарии читателей Оставить комментарий
проблема Остаетсся все той-же.
Почему какой-то завхоз имеет возможности и Право вертеть вашими гражданскими правами по своему желанию - а Вы Не имеете права даже мнение свое высказать свободно, но то что определяять что можно, а что нельзя делать с вашим ребенком?
это все та же Левцкая идеология Тотальной власти Государства над человеком.
Это уже не в какие ворота не лезет - в наглую вводят цифровой концлагерь для детей. Надо этому сопротивляться - выходить на протесты, саботировать работу таких камер, заливать их краской и т.д. Можно даже организовывать частные школы, где всего этого д..ма не будет.
Со школьной скамьи пусть понимают, что Россия - это тюрьма народов, а родители пусть проголосуют за кого скажет начальник лагеря.
Уроды,оставьте уже наших детей в покое.. то прививками травить хотят, то отпечатки снимать.. достало уже это ублюдочное правительство. На своих детях экспериментируйте, которые в Англиях и Швейцариях учатся.
И не забыть - отпечатки пальцев.
Желательно, сразу, в роддоме...