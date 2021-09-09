Тайна водопада Китабо-Оорон: где и как погиб Евгений Зиничев

Прощание с министром МЧС Евгением Зиничевым пройдет в Москве 10 сентября. Но обстоятельства этой гибели вызывают все больше вопросов. Где именно произошла трагедия, на сегодня точно не известно

Во вторник вместе с губернатором Красноярского края Александром Уссом он проверил ход строительства пожарной части в Норильске. Оттуда он улетел на водопад Китабо-Орон. В учениях МЧС Зиничев не участвовал - был на них зрителем. В СМИ просочились документы, подтверждающие, что учения под Норильском по поручению президента организовал и курировал замминистра, Александр Чуприян (он назначен и. о. министра вместо погибшего Зиничева).


Китабо-Оорон. Источник: Readovka

Где именно произошла трагедия, на сегодня точно не известно. Фото и видео с места трагедии не обнародованы. Портал «Тайга.инфо» утверждает, что все могло случиться на озере Лама в 120 км от Норильска, на охраняемой территории в западной части Путоранского заповедника. Это место считается достопримечательностью заповедника и туда нередко привозят VIP-гостей. Для этого там даже был построен визит-центр на деньги компании «Норникель».

Согласно другим источникам, трагедия произошла на водопаде Китабо-Орон на реке Иркингда, который расположен в западной части заповедника. Туристов туда возят только на вертолетах. Места там опасные. По словам опытного инструктора, людей привозят, чтобы те немного походили с проводником, сделали фото и улетели назад вертолетом. Ни в том, ни в другом случае речь об учениях не идет.


Китабо-Оорон: красивый и опасный.

Если говорить о месте у водопадов, то оно действительно могло быть опасным. Инструктор рассказал, как выглядит Китабо-Орон:

«Да, это мощный водопад. К нему возят туристов на вертолетах. Он считается одной из достопримечательностей плато Путорана. Это плоская скала и слив на 30 метров. Конечно, к краю этого водопада подходить нельзя. Сейчас там дожди, холодно. По сути, на плато Путорана уже начинается зима, выпал первый свежий снег. Сейчас там примерно +5. Ледяная вода, скалы мокрые. Я всегда говорю, что нельзя подходить ближе пяти метров к обрыву. Дело в том, что от самой по себе мощи воды около водопада начинает кружиться голова. Возможно, с погибшим оператором именно так и случилось. Я сам замечал это по себе. Возникает ощущение, что даже скалы трясутся - такая мощь. Головокружение возле водопада случается часто. Около русла реки бывают участки скользких камней. Вообще, там же брызги воды повсюду, все камни мокрые. Но вода еще и протачивает камень, поэтому он становится гладким и скользким.»


Режиссер и сценарист Александр Мельник.

Уже известно, что заранее в день происшествия на место перед прибытием туда министра никто не выезжал. Осмотр водопада фактически носил спонтанный характер. Вопросы вызывают и действия местного начальства сразу же после трагедии. В Москву о произошедшем из Норильска сообщили лишь спустя пару часов, хотя режиссер Александр Мельник и Евгений Зиничев были доставлены в Норильскую горбольницу. Напрашиваются мысли о том, что версия произошедшего обсуждалась и тщательно отрабатывалась. Интересен и тот факт, что о произошедшем сообщила близкая к Кремлю руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян. Наши источники в МЧС также удивлены тем, что Департамент информационной политики пока не оповестил сотрудников о деталях гибели руководителя МЧС: «Вся информация о версии гибели идет почему-то только от Симонян, и это не обсуждается».

Напомним: по официальной версии, которую первой озвучила руководитель RT, Евгений Зиничев погиб во время съемки видео для МЧС. Оператор поскользнулся на краю обрыва и начал падать, Зиничев попытался его ухватить и сорвался со скалы. Оба погибли.

Погибший режиссер и сценарист Александр Мельник среди журналистов и кинематографистов был заметной фигурой. Мельник - лауреат премии «Ника», член гильдии кинорежиссеров России, автор известных фильмов «Территория» и «Новая земля». Он много ездил по различным экспедициям и в последнее время активно сотрудничал с МЧС. У Александра остались трое детей.

Уже к вечеру 8 сентября начали появляться сообщения о том, что обстоятельства трагедии могут отличаться от версии Симоньян. Так, источник Readovka сообщил, что именно погибший оператор пытался спасти сорвавшегося в пропасть министра, а не наоборот. Евгений Зиничев якобы поскользнулся, подойдя к краю водопада: сейчас на Китабо-Ороон уже есть лёд. Также на интернет-форумах появилась информация, согласно которой мужчины упали одновременно с высоты 7-8 этажного дома:

«В роковое утро после учений вертолет привез топов чрезвычайного ведомства к одному из самых красивых мест плато Путоран. Высота водопада Китабо-Орон, расположенного на охраняемой территории заповедника, составляет 27 метров. В свите министра (помимо охраны) были: его заместитель Андрей Гурович, руководитель аппарата Вадим Сойников и советник министра по спорту Андрей Мерзликин. Также с кампанией был приятель министра, режиссер Андрей Мельник, который присутствовал на учениях. Опытные спасатели говорят, что на водопады реки Иркингды без снаряжения, хотя бы без надежной обуви и палок, лучше не подниматься. В результате на вершине события развивались быстро. Зиничев вместе с Мельником подошли к обрыву, один оступился и потерял равновесие, другой попытался схватить его за одежду, но тоже не удержался на мокрых камнях. Мужчины одновременно упали с высоты 7-8-этажного дома. Доставали их силами участников экскурсии. По словам источника, уже тогда появился страх сообщать в Москву о гибели федерального министра. Зиничева и Мельника вертолетом отправили в районную больницу Норильска. С момента падения до момента доклада в администрацию президента прошло около двух часов. Все это время искушенные в аппаратных играх чиновники формировали стройную версию событий. В результате в АП позвонил Гурович, который и сообщил версию, которую все слышали: Зиничев погиб во время учений, спасая оператора, прыгнул со скалы. Просто никто не хотел отвечать на очевидные вопросы: как так получилось, что крупные ведомственные учения закончились прогулкой по заповеднику; кто позвал министра на экскурсию; кто осуществлял меры безопасности во время нее».

Как бы то ни было, до сих пор не понятно, почему министр МЧС оказался не на учениях, а на краю обрыва и зачем он помогал снимать кино вместо того, чтобы руководить этими самыми учениями. Не понятно также, почему охрана министра не остановила его и не осмотрела объект заранее. Вопросом остается, была ли с министром охрана вообще. Если не была, то, выходит, поездка на известный своей красотой водопад была туристической, частной?

После того, как журналисты начали задаваться этими вопросами, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал все альтернативные версии гибели главы МЧС РФ Евгения Зиничева кощунственными измышлениями. Он указал, что есть только одна реальная версия гибели главы МЧС РФ, и она официально озвучена.

«Все остальное - это уже достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления», - сказал он. Песков не стал отвечать на уточняющий вопрос, произошла ли трагедия в ходе ведомственных учений.

Разумеется, уже не важно, кто кого спасал и при каких обстоятельствах произошла трагедия. Но зачем замалчивать ответы на очевидные вопросы? Или смерть, случившаяся не во время учений, менее почетна?

Источник: «Новые известия»
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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.09.2021, 00:39
    Гость: История

    В XIX веке Чарльз Дарвин (хотя и британский, но великий учёный) сформулировал теорию естественного отбора, согласно которой в новое поколение передаются лишь те черты, носители которых смогли размножиться в условиях предыдущего поколения.

  2. 10.09.2021, 00:34
    Гость: Как ни крути

    но это было просто неудачное сэлфи. И таких ныне каждую неделю, то один пацан, то другая пацанка. А в 55 хочется новых острых ощущение, тем более когда у тебя в подчинении целая армия с современным вооружением и возможностями.
    Но тогда причём здесь геройский поступок? Чтобы не провели параллель с героем прошлых лет мочившимся на шасси и с моста? Что министр не может просто так упасть и разбиться? Что приближённые к старику Хоттабычу не могут пользоваться служебным положением?
    Скрыть не удастся, т.к. он там был не один. А вот на итак сверх подмоченную репутацию старика Хоттабыча вылили очередной ушат помоев, а он уже, похоже, совсем не может отличить блюдолизов от реалий, как и коллега Байден и бывший прежде Брежнев.
    Всё повторяется, но только более гротескно.

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