Пять регионов РФ опробуют новую систему оплаты труда педагогов

© KM.RU, Наталья Ступникова

Пять регионов примут участие в пилотном проекте по созданию прозрачной системы оплаты труда педагогов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Смысл этого пути - создание прозрачной и понятной системы оплаты труда для педагогов, боясь навредить переменами, мы договорились провести пилотный проект, в нем участвует пять регионов, и Мордовия одна из их участников", - приводит слова Голиковой "Интерфакс".

Она пояснила, что проект будет состоять из трех этапов. "Первый этап - это полный мониторинг системы оплаты труда конкретного региона, который участвует в проекте. Далее на основе полученной информации выработка стандартных подходов по формированию системы оплаты труда. И внедрение в этих пяти регионах", - сказала вице-премьер.

Голикова уточнила, что будет изучаться система оплаты труда, компенсационных и стимулирующих выплат, дифференциация оплаты труда.

По ее словам, по итогам работы, связанной с оценкой системы оплаты труда педагогов, до конца года будет подготовлено постановление правительства о реализации пилотного проекта.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.09.2021, 22:41
    Гость: Работать должны

    7на 24 ,в принципе нужна прозрачность во всем,аквариум блин,когда с серпентарии прозрачность появится?

  2. 10.09.2021, 22:15
    Гость: Алевтина

    За что ни возьмется злая баба Голикова,всё превращается в мертвую зону... Конец пришел публичным школам...

Все комментарии (5)
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