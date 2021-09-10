Треть россиян умирают в трудоспособном возрасте, а «бодрые пенсионеры» пропали с ТВ

Пропаганда работает лучше в тех случаях, когда речь идет о том, в чем люди не сведущи. Что же касается того, в чем люди хорошо разбираются, то тут пропаганда не сработала

Треть россиян умирают в трудоспособном возрасте, не доживая до пенсии, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Грустная статистика очень противоречит тренду на "бодрых старичков", который появился в 2018 году на заре пенсионной "реформы", но быстро стух. Уже давно пропали из телевизоров пенсионеры, которые жить не могут без работы и ведут активный образ жизни.

Вообще "реформа" имела целью повышение качества жизни для пенсионеров, но увеличение выплат оказалось мизерными, и лишь "вертолетные деньги" перед выборами, в количестве 10 тыс., стали итогом очень спорного решения властей заставить работать пожилых людей, как показывает статистика, буквально до смерти. Ведь и повышение возраста выхода на пенсию, и пандемия нанесли основной удар по населению старшего и средне-старшего возраста.

Теперь об этом говорят уже на высшем уровне, даже сама Голикова признает "избыточную" смертность среди пенсионеров.

"Основной причиной низкой продолжительности жизни в России является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Так вот какова она на сегодняшний день: из общего числа умерших в России почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте. Из этого количества 80% — это мужская часть населения", — пояснила она.

О происходящей социальной катастрофе Накануне.RU поговорило с профессором Финансового университета при Правительстве РФ, заместителем директора Института социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН Ольгой Александровой.

— Ольга Аркадьевна, многие заметили, что из телевизоров пропала реклама бодрых пенсионеров, а в 2018 году такой образ бодрого пожилого человека, который совсем не хочет сидеть на пенсии, был "в тренде". Как можно описать такой социальный феномен? Идеология бодрой старости сошла на нет?

— Наша власть, начиная еще с 90-х годов (вспомним кампанию "Голосуй или проиграешь" 96 года и кампанию, которая позволила "на ура" принять преемника Ельцина), очень верит, и небезосновательно, в силу того, что "важнейшим из искусств" является уже не кино, а телевидение. Действительно, очень многое удается внушить с помощью пропаганды. Но когда они решили показывать "бодрых пенсионеров", то даже тогда показалось оскорбительным, что и рожать можно в 60 лет, и танцевать, и бегать, мол, "смотрите, какие мы все бодрые".

— Но, видимо, сейчас потерялась актуальность или пропаганда не сработала?

— Дело в том, что пропаганда работает лучше в тех случаях, когда речь идет о том, в чем люди не сведущи. Например, много ли обычных россиян разбираются в вооружении? Думаю, что не много, потому что в оборонке работают не все, и не все работают на тех постах, которые позволяют хорошо разбираться, действительно ли это хорошее вооружение или это какой-то наш советский образец, в котором чего-то модифицировали, а все остальное — просто пиар.

Что же касается того, в чем люди хорошо разбираются, например, как работает здравоохранение, как работает образование, действительно ли на пенсии люди такие бодрые и здоровые, то тут пропаганда, естественно, не сработала. И, я даже думаю, шоу "Голос 60+" запустили тоже в рамках того, чтобы показать: смотрите, какие у нас бодрые и активные пожилые люди, почему бы им не повысить пенсионный возраст? И это по какой-то инерции еще продолжалось после 2018 года.

— Но какое к этому было отношение?

— Сейчас даже не нужно особо проводить исследований, таких социологических "полевых работ", достаточно мониторить соцсети, посмотреть, что говорят люди, какие комментарии под теми или иными публикациями оставляют, и все становится понятно. Плюс мы увидели, как снизился рейтинг доверия президенту после того, как он в 2018 году выступил со своим обращением "прошу отнестись с пониманием", и стало ясно, что эта пропаганда не работает.

— Появилось мнение, что "потери среди стариков сравнимы с голодомором", не слишком ли жестко сказано, на ваш взгляд, есть в этом доля истины?

— Особенно на фоне того, что пандемия вызвала избыточную смертность в целом населения и в значительной степени наверняка это коснулось лиц пожилого возраста. Почему я говорю "наверняка", потому что всей статистикой я сейчас не владею, но наверняка именно пожилого возраста, потому что в первую очередь страдали те, кто не получал своевременную помощь, и не только по ковиду, а также по хроническим заболеваниям, по заболеваниям сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеваниям — это то, что прежде всего имеется у лиц старших возрастов, соответственно, они в значительной степени страдали. Поэтому пропаганду и убрали, чтобы не раздражать.

— И вот уже не кто-то, а даже Голикова говорит, что все печально, и по официальной статистике треть россиян умирают в трудоспособном возрасте, не доживая до пенсии. Это лучшая антиреклама пенсионной "реформы"?

— Вы знаете, у нас очень хорошо умеют проворачивать разного рода реформы, а потом "сокрушаться". Та же Голикова относится к тем "умельцам" от власти, кто сначала может все это сделать, всем этим руководить, как глава ведомства все организовывать, а затем еще и попробовать сыграть на том, что она сама признает проблемы.

Я, например, помню, как Голикова пару лет назад, став вице-премьером, стала говорить, что оптимизация здравоохранения была избыточной и не всегда правильной. Мне хочется спросить — а кто в это время руководил Минздравсоцразвития? Не та же госпожа Голикова? То есть когда дело сделано, когда система в значительной степени разрушена, тут уже можно подыграть настроениям населения, сказать, да, вот проблема, как будто тебя здесь вообще и не стояло. То же самое сейчас происходит и с продолжительностью жизни населения.