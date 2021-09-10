Женщина и ребенок умерли после отравления купленным в магазине арбузом

Уголовное дело было возбуждено в Москве после отравления двух человек купленным в магазине арбузом. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК, дело заведено по ст. 238 УК РФ.

По предварительной информации, семья приобрела арбуз в магазине, расположенном на улице Совхозная в Москве. По данным СМИ и анонимных телеграм-каналов, арбуз был куплен в магазине «Магнит». 

Позднее женщина и несовершеннолетний ребенок были госпитализированы в городскую больницу, в которой скончались. По информации в СМИ, не пострадал только глава семейства: мужчина был единственным, кто не ел арбуз.

В заявлении сети «Магнит» отмечается, что вся партия арбузов, представленная в магазине на Совхозной, снимается с продажи до выяснения причин случившегося.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.09.2021, 23:47
    Гость: Вот поэтому

    Вообще арбузов не покупаю.
    Сосед рядом, здоровенный мужик, денег полно, отравился арбузом, повезли в самую дорогую клинику... помер в расцвете сил...врачи оправдались наличием у него какой-то патологии...

  3. 10.09.2021, 23:13
    Гость: ABCD

    Когда то и я арбузиками траванулся.
    Хотя тут не нитраты могут быть а банально кто-то его нафаршировал отравой.
    Мужичку не позавидуешь...вся семья в могилу.

  4. 10.09.2021, 23:08
    Гость: поЧитатель

    Партия арбузов? Проблемка-то пошире. Кто у нас обсел всю торговлю овощами и фруктами? И как-то уже подзабылось, что боярышник, от которого люди умирали, бодяжили люди той же самой национальности.

  5. 10.09.2021, 22:36
    Гость: старый кубаноид

    Не верю, что отравились арбузом из "Магнита", видимо по пути, что-то съели в чебуречной.

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