Женщина и ребенок умерли после отравления купленным в магазине арбузом

19:42 10.09.2021

Уголовное дело было возбуждено в Москве после отравления двух человек купленным в магазине арбузом. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК, дело заведено по ст. 238 УК РФ.

По предварительной информации, семья приобрела арбуз в магазине, расположенном на улице Совхозная в Москве. По данным СМИ и анонимных телеграм-каналов, арбуз был куплен в магазине «Магнит».

Позднее женщина и несовершеннолетний ребенок были госпитализированы в городскую больницу, в которой скончались. По информации в СМИ, не пострадал только глава семейства: мужчина был единственным, кто не ел арбуз.

В заявлении сети «Магнит» отмечается, что вся партия арбузов, представленная в магазине на Совхозной, снимается с продажи до выяснения причин случившегося.