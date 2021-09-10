Женщина и ребенок умерли после отравления купленным в магазине арбузом
Уголовное дело было возбуждено в Москве после отравления двух человек купленным в магазине арбузом. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК, дело заведено по ст. 238 УК РФ.
По предварительной информации, семья приобрела арбуз в магазине, расположенном на улице Совхозная в Москве. По данным СМИ и анонимных телеграм-каналов, арбуз был куплен в магазине «Магнит».
Позднее женщина и несовершеннолетний ребенок были госпитализированы в городскую больницу, в которой скончались. По информации в СМИ, не пострадал только глава семейства: мужчина был единственным, кто не ел арбуз.
В заявлении сети «Магнит» отмечается, что вся партия арбузов, представленная в магазине на Совхозной, снимается с продажи до выяснения причин случившегося.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вообще арбузов не покупаю.
Сосед рядом, здоровенный мужик, денег полно, отравился арбузом, повезли в самую дорогую клинику... помер в расцвете сил...врачи оправдались наличием у него какой-то патологии...
А я верю.
Когда то и я арбузиками траванулся.
Хотя тут не нитраты могут быть а банально кто-то его нафаршировал отравой.
Мужичку не позавидуешь...вся семья в могилу.
Партия арбузов? Проблемка-то пошире. Кто у нас обсел всю торговлю овощами и фруктами? И как-то уже подзабылось, что боярышник, от которого люди умирали, бодяжили люди той же самой национальности.
Не верю, что отравились арбузом из "Магнита", видимо по пути, что-то съели в чебуречной.