Еще троих человек госпитализировали из дома, где семья отравилась арбузом

Автомобиль скорой помощи © KM.RU

Еще троих человек госпитализировали с отравлением из дома на Совхозной улице в Москве, где жили умершие 10 сентября бабушка и внучка, которые приобрели арбуз в магазине «Магнит» и отравились.

По данным «Известий», речь идет о госпитализации двоих несовершеннолетних девочек 12 и 17 лет и еще одного взрослого в возрасте 25 лет.

Кроме того, ранее в больницы были доставлены две жительницы других домов на Совхозной — женщины 55 и 62 лет. У всех госпитализированных наблюдаются признаки отравления.

Одна из женщин также два дня назад приобрела арбуз, но не в «Магните», а в магазине розничной сети «Пятерочка». Накануне она употребила ягоду в пищу, после чего утром в субботу у нее проявились симптомы отравления.

Всего за два дня с Совхозной улицы в больницу были доставлены девять человек с признаками отравления.

Прокуратура начала проверку магазина «Магнит», где погибшие покупали арбуз. Эксперты также взяли пробы воздуха в доме. Пока ни одна из первоначальных версий не подтвердилась. Все пострадавшие ели разную пищу и даже продукты покупали в разных магазинах.

10 сентября стало известно об отравлении двух человек в Москве с летальным исходом, предположительной причиной которого стало употребление арбуза. По предварительной информации, семья была госпитализирована в городскую больницу, где 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка скончались.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 11.09.2021, 19:00
    Гость: Европеец

    Я жил 8 лет в Астрахани с 1960 до 1968. Обычными были арбузы по 10-12 кг, но удавалось купить и 18 килограммовые.

  5. 11.09.2021, 18:12
    Гость: Москвич

    Сеть Магнит травит нас,москвичей. Уже есть умершие. Вы посмотрите,кто там работает-одни гастарбайтеры, не имеющие понятия о гигиене. Во всех магазинах вонь,грязь.. московское правительство просто обязано навести порядок, прикрыть эту сеть к чертовой матери!!

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