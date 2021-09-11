Еще троих человек госпитализировали из дома, где семья отравилась арбузом
Еще троих человек госпитализировали с отравлением из дома на Совхозной улице в Москве, где жили умершие 10 сентября бабушка и внучка, которые приобрели арбуз в магазине «Магнит» и отравились.
По данным «Известий», речь идет о госпитализации двоих несовершеннолетних девочек 12 и 17 лет и еще одного взрослого в возрасте 25 лет.
Кроме того, ранее в больницы были доставлены две жительницы других домов на Совхозной — женщины 55 и 62 лет. У всех госпитализированных наблюдаются признаки отравления.
Одна из женщин также два дня назад приобрела арбуз, но не в «Магните», а в магазине розничной сети «Пятерочка». Накануне она употребила ягоду в пищу, после чего утром в субботу у нее проявились симптомы отравления.
Всего за два дня с Совхозной улицы в больницу были доставлены девять человек с признаками отравления.
Прокуратура начала проверку магазина «Магнит», где погибшие покупали арбуз. Эксперты также взяли пробы воздуха в доме. Пока ни одна из первоначальных версий не подтвердилась. Все пострадавшие ели разную пищу и даже продукты покупали в разных магазинах.
10 сентября стало известно об отравлении двух человек в Москве с летальным исходом, предположительной причиной которого стало употребление арбуза. По предварительной информации, семья была госпитализирована в городскую больницу, где 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка скончались.
Комментарии читателей Оставить комментарий
что кто-то нагадил с растворителем во время капитального ремонта
Владельцы рынков выдавливают конкурентов
Я жил 8 лет в Астрахани с 1960 до 1968. Обычными были арбузы по 10-12 кг, но удавалось купить и 18 килограммовые.
Больше магазинов нет?
Сеть Магнит травит нас,москвичей. Уже есть умершие. Вы посмотрите,кто там работает-одни гастарбайтеры, не имеющие понятия о гигиене. Во всех магазинах вонь,грязь.. московское правительство просто обязано навести порядок, прикрыть эту сеть к чертовой матери!!