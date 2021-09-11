Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города
Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии в концертном зале "Зарядье", посвящённом празднованию 874-й годовщины основания Москвы и поздравил москвичей с Днем города.
"Этот праздник, как и сама наша прекрасная столица, объединяет миллионы граждан России – всех, кто любит Москву, чтит её многовековую историю, которая неразрывна со становлением и развитием Российского государства", - сказал президент.
Владимр Путин отметил, что красотой Москвы и ее особым характером невозможно не восхищаться.
"Величественная и горделивая, она не застыла в своей степенной торжественности, сохраняя мудрость древнего города, идёт в ногу со временем, с его стремительными переменами, живёт в ускоренном ритме созидания, как и подобает одному из крупнейших мегаполисов мира", - сказал глава государства.
Он напомнил также о непростых условиях, в которых отмечается праздник. Но Москва показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии коронавирусной инфекции, находит баланс между вынужденными ограничениями, которые необходимы для того, чтобы сохранить жизни тысяч людей, и нормальной жизнедеятельностью многомиллионного города, его развитием. Путин отметил большую заслугу в этом мэра Москвы Сергея Собянина.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Путин поздравил москвичей с Днем города. Представляю, что сейчас в Москве творится, москвичи поют и пляшут вприсядку. Всенародный праздник.
11 сентября стал днем города и праздником в РФ
.
Работа "не пыльная": похороны,праздники,"уроки истории",походы в несгоревшую тайгу,..........немудрено,что постоянно лезет в Кремль.
А архивы по основанию Москвы открыть не хотят?