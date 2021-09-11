Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города

13:33 11.09.2021

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии в концертном зале "Зарядье", посвящённом празднованию 874-й годовщины основания Москвы и поздравил москвичей с Днем города.

"Этот праздник, как и сама наша прекрасная столица, объединяет миллионы граждан России – всех, кто любит Москву, чтит её многовековую историю, которая неразрывна со становлением и развитием Российского государства", - сказал президент.

Владимр Путин отметил, что красотой Москвы и ее особым характером невозможно не восхищаться.

"Величественная и горделивая, она не застыла в своей степенной торжественности, сохраняя мудрость древнего города, идёт в ногу со временем, с его стремительными переменами, живёт в ускоренном ритме созидания, как и подобает одному из крупнейших мегаполисов мира", - сказал глава государства.

Он напомнил также о непростых условиях, в которых отмечается праздник. Но Москва показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии коронавирусной инфекции, находит баланс между вынужденными ограничениями, которые необходимы для того, чтобы сохранить жизни тысяч людей, и нормальной жизнедеятельностью многомиллионного города, его развитием. Путин отметил большую заслугу в этом мэра Москвы Сергея Собянина.