В крови погибших после отравления бабушки и внучки нашли яд

13:08 13.09.2021

В крови погибшей 61-летней москвички и ее внучки были найдены следы вещества, обладающего токсическим и ядовитым действием — этиленгликоля, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на источник.

Этиленгликоль используется как компонент тормозных жидкостей и антифризов, средств для мытья стекол, крема для обуви и даже в крионике — технологии сохранения людей и животных в состоянии глубокой заморозки для дальнейшего возможного воскрешения. Попадание его в организм может привести к летальному исходу.

10 сентября московской семье, которая за день до этого съела арбуз, купленный в «Магните» на Совхозной улице, потребовалась госпитализация. Плохо стало 61-летней женщине, ее 38-летней дочери и 15-летней внучке. Бабушка и девочка скончались.

Основной версией трагедии стало отравление арбузом. В сети магазинов «Магнит» заявили, что проводят расследование и пообещали убрать продукцию из последней партии с прилавков всей сети.

Кроме того, рассматривается версия с дезинсекцией. Камеры наблюдения в торговом зале магазина зафиксировали сотрудника с респиратором, который проводил обработку помещения. На кадрах видно, что мужчина ведет себя странно — он остановился перед прилавком с арбузами, зачем-то сняв защитные средства, а через некоторое время сбежал.