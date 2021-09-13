В крови погибших после отравления бабушки и внучки нашли яд
В крови погибшей 61-летней москвички и ее внучки были найдены следы вещества, обладающего токсическим и ядовитым действием — этиленгликоля, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на источник.
Этиленгликоль используется как компонент тормозных жидкостей и антифризов, средств для мытья стекол, крема для обуви и даже в крионике — технологии сохранения людей и животных в состоянии глубокой заморозки для дальнейшего возможного воскрешения. Попадание его в организм может привести к летальному исходу.
10 сентября московской семье, которая за день до этого съела арбуз, купленный в «Магните» на Совхозной улице, потребовалась госпитализация. Плохо стало 61-летней женщине, ее 38-летней дочери и 15-летней внучке. Бабушка и девочка скончались.
Основной версией трагедии стало отравление арбузом. В сети магазинов «Магнит» заявили, что проводят расследование и пообещали убрать продукцию из последней партии с прилавков всей сети.
Кроме того, рассматривается версия с дезинсекцией. Камеры наблюдения в торговом зале магазина зафиксировали сотрудника с респиратором, который проводил обработку помещения. На кадрах видно, что мужчина ведет себя странно — он остановился перед прилавком с арбузами, зачем-то сняв защитные средства, а через некоторое время сбежал.
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Кстати конкуренция как вариант вполне вероятен.
А где этот этиленгликоль ещё используется. Не мог ли быть некий особо жесткий клининг, когда по вентканалу распространилось. Знаю, что есть случаи летального исхода от использования в машине для очистки стёкол смеси на метаноле.
...это все диверсии хохлов. Их работа. Однозначно! А гарант Конституции РФ все верещит...мол, мы с хохлами "один народ". Этот бред и соплежуйство можно остановить только приходом к власти в РФ - молодых Русских Волкодавов.
Тогда быстро установится на границах с хохляндией СТАТУС КВО. И не одна хохло-тварь не проникнет в Россию. А кто остался на ПМЖ, того быстро на СЕВЕРА, леса там хватит, чтоб его в РУЧНУЮ заготавливать. Не в первой..
Капитализм в разных странах он тоже разный.
в "Пятерочке" тоже траванулись, а еще ряд граждан вообще не ели арбуз. Всего обнаружено 9 жертв, но 2 с летальным исходом.