В крови погибших после отравления бабушки и внучки нашли яд

© KM.RU, Алексей Белкин

В крови погибшей 61-летней москвички и ее внучки были найдены следы вещества, обладающего токсическим и ядовитым действием — этиленгликоля, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на источник.

Этиленгликоль используется как компонент тормозных жидкостей и антифризов, средств для мытья стекол, крема для обуви и даже в крионике — технологии сохранения людей и животных в состоянии глубокой заморозки для дальнейшего возможного воскрешения. Попадание его в организм может привести к летальному исходу.

10 сентября московской семье, которая за день до этого съела арбуз, купленный в «Магните» на Совхозной улице, потребовалась госпитализация. Плохо стало 61-летней женщине, ее 38-летней дочери и 15-летней внучке. Бабушка и девочка скончались.

Основной версией трагедии стало отравление арбузом. В сети магазинов «Магнит» заявили, что проводят расследование и пообещали убрать продукцию из последней партии с прилавков всей сети.

Кроме того, рассматривается версия с дезинсекцией. Камеры наблюдения в торговом зале магазина зафиксировали сотрудника с респиратором, который проводил обработку помещения. На кадрах видно, что мужчина ведет себя странно — он остановился перед прилавком с арбузами, зачем-то сняв защитные средства, а через некоторое время сбежал.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.09.2021, 15:54
    Гость: Иван Иваныч

    А где этот этиленгликоль ещё используется. Не мог ли быть некий особо жесткий клининг, когда по вентканалу распространилось. Знаю, что есть случаи летального исхода от использования в машине для очистки стёкол смеси на метаноле.

  3. 13.09.2021, 15:50
    Гость: Русский

    ...это все диверсии хохлов. Их работа. Однозначно! А гарант Конституции РФ все верещит...мол, мы с хохлами "один народ". Этот бред и соплежуйство можно остановить только приходом к власти в РФ - молодых Русских Волкодавов.
    Тогда быстро установится на границах с хохляндией СТАТУС КВО. И не одна хохло-тварь не проникнет в Россию. А кто остался на ПМЖ, того быстро на СЕВЕРА, леса там хватит, чтоб его в РУЧНУЮ заготавливать. Не в первой..

  5. 13.09.2021, 15:28
    Гость: Не стыкается:

    в "Пятерочке" тоже траванулись, а еще ряд граждан вообще не ели арбуз. Всего обнаружено 9 жертв, но 2 с летальным исходом.

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