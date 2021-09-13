Задержан подозреваемый по делу об отравлении людей арбузом в Москве
В Москве задержан сотрудник компании, которая проводила дезинсекцию в "Магните". Именно там был куплен арбуз, который стал причиной гибели женщины и девочки.
"Приоритетной версией следствия является нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине. <...> Тридцатилетний сотрудник частной компании, осуществляющий один из видов обеззараживания помещения торговой площади, доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся следственные действия", — рассказала РИА Новости помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
10 сентября 61-летняя женщина, ее 15-летняя внучка и 38-летняя мать девочки попали в больницу с интоксикацией. Все они ели арбуз, купленный в "Магните" на Совхозной улице в столице. Пожилая женщина и девочка скончались.
Ранее сегодня сообщалось, что в их крови были найдены следы вещества, обладающего токсическим и ядовитым действием — этиленгликоля. Эксперты столичного управления Роспотребнадзора исследовали плоды из магазина и из квартиры и нашли в них следы вещества для уничтожения насекомых.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Значит деятели из РПН и мадам "..." будут отвечать только когда вся Россия помрёт, не раньше? Так?
А как хотелось бы перед смертью увидеть их не за забором, а за настоящей решёткой, в клеточку!
помыть арбуз! И, даже с мылом! Да! А потом- и руки с мылом! Да! Я почему? А потому, что квасные достали- а нас всегда- бани, всегда- чистые, а вот на Гнилом и Коллективном- как раз не мытые грязнули!
за 30 млн, которыми оснащены все криминалистические лаборатории?? Там библиотека только на 2 млн органических соединений... Они сразу определили, что этиленгликоль, а это продукт распада фосфороорганики, например, того же дихлофоса, хлорофоса и т.п. Ежели, конечно, дихлофосом травили, тогда да. А может, тиурамом, но от него этиленгликоль не образуется.
Ну по арбузам одной только химии маловато-нитраты,переходящие в нитриты, вызывают отравления,тяжесть которых зависит от разных факторов-в том числе персональных.
Не совсем понятно,почему прихватили сотрудника компании а не директора или марчендайзеров? При такого рода занятий-по сути это химобработка-торговые точки закрывают до полного разложения химреактивов.
Видимо,начальство МВД нашло стрелочника.Для них важно прореагировать.
А то,что продукт употребили без обработки (обычно моют водопроводной водой а лучше горячей) уже вызывает удивление.
К сожалению,людей уже не вернуть.Видимо и этого парня вряд ли оправдают.
Его вина-прежде чем сотворил-думай своей бошкой! Начальник выкрутится,а ты-нет!
не могут они определить отравляющее вещество, вот первое попавшееся и написали.
Этой заразы надо стакан выпить, не могли же стакан этой химии в арбуз впрыснуть....
хотя..."В очищенном виде представляет собой прозрачную бесцветную жидкость слегка маслянистой консистенции. Не имеет запаха и обладает сладковатым вкусом."