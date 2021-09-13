Задержан подозреваемый по делу об отравлении людей арбузом в Москве

В Москве задержан сотрудник компании, которая проводила дезинсекцию в "Магните". Именно там был куплен арбуз, который стал причиной гибели женщины и девочки.

"Приоритетной версией следствия является нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине. <...> Тридцатилетний сотрудник частной компании, осуществляющий один из видов обеззараживания помещения торговой площади, доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся следственные действия", — рассказала РИА Новости помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

10 сентября 61-летняя женщина, ее 15-летняя внучка и 38-летняя мать девочки попали в больницу с интоксикацией. Все они ели арбуз, купленный в "Магните" на Совхозной улице в столице. Пожилая женщина и девочка скончались.

Ранее сегодня сообщалось, что в их крови были найдены следы вещества, обладающего токсическим и ядовитым действием — этиленгликоля. Эксперты столичного управления Роспотребнадзора исследовали плоды из магазина и из квартиры и нашли в них следы вещества для уничтожения насекомых.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.09.2021, 01:12
    Гость: Сергей

    Значит деятели из РПН и мадам "..." будут отвечать только когда вся Россия помрёт, не раньше? Так?
    А как хотелось бы перед смертью увидеть их не за забором, а за настоящей решёткой, в клеточку!

  2. 14.09.2021, 00:47
    Гость: Сорин И.Л.- из Москвы к Москве. Вот именно-

    помыть арбуз! И, даже с мылом! Да! А потом- и руки с мылом! Да! Я почему? А потому, что квасные достали- а нас всегда- бани, всегда- чистые, а вот на Гнилом и Коллективном- как раз не мытые грязнули!

  3. 13.09.2021, 23:26
    Гость: С современными хроматомассами

    за 30 млн, которыми оснащены все криминалистические лаборатории?? Там библиотека только на 2 млн органических соединений... Они сразу определили, что этиленгликоль, а это продукт распада фосфороорганики, например, того же дихлофоса, хлорофоса и т.п. Ежели, конечно, дихлофосом травили, тогда да. А может, тиурамом, но от него этиленгликоль не образуется.

  4. 13.09.2021, 23:05
    Гость: как бы агроном

    Ну по арбузам одной только химии маловато-нитраты,переходящие в нитриты, вызывают отравления,тяжесть которых зависит от разных факторов-в том числе персональных.
    Не совсем понятно,почему прихватили сотрудника компании а не директора или марчендайзеров? При такого рода занятий-по сути это химобработка-торговые точки закрывают до полного разложения химреактивов.
    Видимо,начальство МВД нашло стрелочника.Для них важно прореагировать.
    А то,что продукт употребили без обработки (обычно моют водопроводной водой а лучше горячей) уже вызывает удивление.
    К сожалению,людей уже не вернуть.Видимо и этого парня вряд ли оправдают.
    Его вина-прежде чем сотворил-думай своей бошкой! Начальник выкрутится,а ты-нет!

  5. 13.09.2021, 23:00
    Гость: личный опыт

    не могут они определить отравляющее вещество, вот первое попавшееся и написали.
    Этой заразы надо стакан выпить, не могли же стакан этой химии в арбуз впрыснуть....
    хотя..."В очищенном виде представляет собой прозрачную бесцветную жидкость слегка маслянистой консистенции. Не имеет запаха и обладает сладковатым вкусом."

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