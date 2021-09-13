Задержан подозреваемый по делу об отравлении людей арбузом в Москве

18:09 13.09.2021

В Москве задержан сотрудник компании, которая проводила дезинсекцию в "Магните". Именно там был куплен арбуз, который стал причиной гибели женщины и девочки.

"Приоритетной версией следствия является нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине. <...> Тридцатилетний сотрудник частной компании, осуществляющий один из видов обеззараживания помещения торговой площади, доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся следственные действия", — рассказала РИА Новости помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

10 сентября 61-летняя женщина, ее 15-летняя внучка и 38-летняя мать девочки попали в больницу с интоксикацией. Все они ели арбуз, купленный в "Магните" на Совхозной улице в столице. Пожилая женщина и девочка скончались.

Ранее сегодня сообщалось, что в их крови были найдены следы вещества, обладающего токсическим и ядовитым действием — этиленгликоля. Эксперты столичного управления Роспотребнадзора исследовали плоды из магазина и из квартиры и нашли в них следы вещества для уничтожения насекомых.