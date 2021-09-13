Роскомнадзор заблокировал сайт о кандидатах в Госдуму

01:20 14.09.2021

Роскомнадзор заблокировал в России сайт проекта Михаила Ходорковского «Дума VIII созыва», посвященного кандидатам в нижнюю палату парламента на сентябрьских выборах.

Согласно реестру запрещенной в РФ информации, решение об ограничении доступа было принято Генпрокуратурой 10 сентября, в реестр адрес внесен 13 сентября, сообщает «Интерфакс».

Решение было вынесено на основании статьи 15.3 закона «Об информации», определяющей порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона.

Напомним, ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ также заблокировал сайты «Открытых медиа», «МБХ Медиа» и «Правозащиты Открытки». Надзорное ведомство считает их связанными с признанными в РФ нежелательными организациями экс-главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского. Позднее данные проекты объявили о своем закрытии.