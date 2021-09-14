Власти Подмосковья возьмут на контроль ситуацию с мигрантами в регионе

21:54 14.09.2021

Власти Московской области возьмут на жесткий контроль ситуацию с проживающими в городах региона мигрантами. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Во вторник губернатор региона Андрей Воробьев принял участие в оперативном совещании с руководителем Главного следственного управления СК РФ по Московской области Александром Стариковым и начальником ГУ МВД России по Московской области Виктором Пауковым.

"Я прошу уделить внимание тем городам, где проживают компактно мигранты. Безусловно, взять на жесткий контроль. Нам важно проанализировать в целом ситуацию и снять тревогу, которая справедливо у людей складывается. Большое количество мигрантов работает в нашем регионе, мегаполисе. Они приезжают для того, чтобы зарабатывать, кормить семьи, рабочая сила нам нужна. Но те, кто нарушает закон, должны быть выдворены отсюда. Им места нет в Подмосковье", - цитирует Воробьева ТАСС.

13 сентября в лесополосе в 160 м от садоводческого товарищества "Магистраль-2" было обнаружено тело 67-летней пенсионерки. По горячим следам были задержаны два гражданина одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения. Следствие проверит законность их нахождения на территории России, будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранных граждан в России.

После информации об убийстве местные жители провели митинг возле общежития для мигрантов. Собравшиеся обвиняли мигрантов в смерти пожилой местной жительницы, а также требовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов.

Утром во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил закрыть общежитие.