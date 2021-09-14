Властям предложили обязать работодателей давать отгулы после вакцинации

07:55 14.09.2021

В России необходимо обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации от COVID-19, а также в целом после прививок в условиях пандемии. Об этом заявили в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ), пишет РИА Новости.

Соответствующее обращение за подписью директора института Максима Петунина направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.

Как отметил Петунин в своем обращении, сейчас предоставление оплачиваемых отгулов после прохождения этапов вакцинации не предусмотрено трудовым законодательством. И, в случае реакции организма на сделанную инъекцию, таких как повышение температуры или других симптомов, единственной возможностью остаться дома является оформленный у врача больничный лист. При этом, случаи возникновения побочных реакций на вакцину, не так редки, но многие работодатели не готовы идти на уступки и предоставлять оплачиваемые отгулы.

В письме отмечается, что в сейчас эксперты все чаще заявляют о приближении очередной волны заболеваемости COVID-19. Так, согласно мнению главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, очередной подъем заболеваемости COVID-19 может произойти в конце сентября — начале октября.

"По мнению врачей и экспертного сообщества, только массовая вакцинация позволит защитить население от тяжелого течения болезни и ее трагических последствий. В связи с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней. Без сомнения, законодательно закрепленные дополнительные выходные дни после прививки могли бы заметно увеличить число вакцинированных, что в свою очередь будет способствовать повышению коллективного иммунитета", - резюмируется в письме.