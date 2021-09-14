Властям предложили обязать работодателей давать отгулы после вакцинации

В России необходимо обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации от COVID-19, а также в целом после прививок в условиях пандемии. Об этом заявили в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ), пишет РИА Новости.

Соответствующее обращение за подписью директора института Максима Петунина направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.

Как отметил Петунин в своем обращении, сейчас предоставление  оплачиваемых отгулов после прохождения этапов вакцинации не предусмотрено трудовым законодательством. И, в случае реакции организма на сделанную инъекцию, таких как повышение температуры или других симптомов, единственной возможностью остаться дома является оформленный у врача больничный лист. При этом, случаи возникновения побочных реакций на вакцину, не так редки, но многие работодатели не готовы идти на уступки и предоставлять оплачиваемые отгулы.

В письме отмечается, что в сейчас эксперты все чаще заявляют о приближении очередной волны заболеваемости COVID-19. Так, согласно мнению главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, очередной подъем заболеваемости COVID-19 может произойти в конце сентября — начале октября.

"По мнению врачей и экспертного сообщества, только массовая вакцинация позволит защитить население от тяжелого течения болезни и ее трагических последствий. В связи с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней. Без сомнения, законодательно закрепленные дополнительные выходные дни после прививки могли бы заметно увеличить число вакцинированных, что в свою очередь будет способствовать повышению коллективного иммунитета", - резюмируется в письме. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.09.2021, 17:48
    Гость: Скучножить

    В Италии 93%учителей и технического персонала школ прошли вакцинацию. Родителей без сертификата или пцр теста не пустят в школу поговорить с учителем. Вот это сознательность! В ОАЭ на 5 месяцев посадили в тюрьму местного, отказавшегося надеть маску по требованию полицейского. Вот это по сталински. А у нас гуманизьма, отгулы будут давать мракобесам.

  2. 14.09.2021, 13:13
    Гость: g

    я реально не понимаю где у людей Мозги - неужели совсем уже Не Осталось ничего?
    ведь есть графики смертности и "заболеваемости" по некоторым странам где Левые проводили кампании "вакцинации".
    Везде взлет смертности и заболеваемости СОВПАДАЕТ с массовыми Генными Уколами которые навязывало Государство.
    ВЕЗДЕ, без исключений.
    что еще нужно, что бы заметить наконец Очевидное?

  3. 14.09.2021, 12:03
    Гость: Реальность

    Умер привитый ректор ННГАСУ — Андрей Лапшин.
    О смерти Андрея Лапшина 10 сентября сообщил официальный сайт университета.
    «Андрей Александрович Лапшин пользовался большим уважением и авторитетом у преподавателей, аспирантов, студентов вуза. Коллектив ННГАСУ скорбит о невосполнимой утрате. В нашей памяти Андрей Александрович навсегда останется высокопрофессиональным специалистом и прекрасным человеком.», — сообщается в публикации.
    Лапшин на своей странице в facebook сообщил о том, что получил 1 дозу вакцины.

  4. 14.09.2021, 11:47
    Гость: Евгений В

    Пора уже платить вакцмнированным тройную заработную плату, а пенсионерам не привитым пенсию заблокировать.

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