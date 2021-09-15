Пропавшая три месяца назад под Орлом девятилетняя девочка найдена мертвой

Пропавшая в селе Казарь (Орловская область) около трех месяцев назад девятилетняя девочка была найдена мертвой в подвале многоквартирного дома.

«В Орловской области обнаружено тело ранее пропавшей малолетней Виктории <...>», - рассказали ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Напомним, Виктория пропала 18 июня 2021 года. Почти три месяца девочку искали более 300 человек из разных регионов России.

По факту исчезновения ребенка СУ СК по Орловской области возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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