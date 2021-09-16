Путин обратился к гражданам России в преддверии выборов в Госдуму
Президент обратился к гражданам России в преддверии выборов депутатов Государственной Думы. Он назвал их важнейшим событием в жизни страны и призвал принять участие в предстоящем голосовании.
"В ближайшие дни – 17, 18 и 19 сентября – состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Избрание её нового состава – безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны. Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России2.
Президент напомнил, что "высший смысл выборов – это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти, реализация конституционного права граждан определять дальнейшее развитие страны, которую все мы хотим видеть суверенной и благополучной".
"Обновлённая Конституция России наделила Государственную Думу и крайне значимыми полномочиями утверждать кандидатуры Председателя Правительства, его заместителей и федеральных министров. И скажу прямо: от конструктивного, рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень многое", - отметил глава государства.
По мнению Путина, депутаты вновь избранной Думы должны действовать в интересах России и народа, "чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечивать национальные интересы во всех сферах".
През
Комментарии читателей Оставить комментарий
Голосуем за ЛДПР!
с хорошего бодуна
Очень напоминает ситуацию 1991-го, после путча. Путин не оправдал доверия народа, не выполнил ни одного своего обещания. 20 лет трёпа и мультфильмов про нашу непобедимость. где 25 млн высокотехнологичных рабочих мест, где рост уровня жизни, где доступное жильё?
Конечно страхово президенту... не дай Бог дума будет не такая ручная - все коврижки полетят в тартарары..
"Врун,болтун и говорун"(из песни).Вот истинное "лицо" власти: лживой,циничной,вороватой и наглой! За 30 лет разворовано и угроблено ВСЁ,окромя сважин газа-нефти,Граждане России нищают с каждым днём! И этот начальник,без совести и чести, вновь "призывает" на "выборы" воров и прохиндеев,зная,что без них он не попадает к госказне "разводящим"....