Путин обратился к гражданам России в преддверии выборов в Госдуму

00:40 16.09.2021

Президент обратился к гражданам России в преддверии выборов депутатов Государственной Думы. Он назвал их важнейшим событием в жизни страны и призвал принять участие в предстоящем голосовании.

"В ближайшие дни – 17, 18 и 19 сентября – состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Избрание её нового состава – безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны. Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России2.

Президент напомнил, что "высший смысл выборов – это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти, реализация конституционного права граждан определять дальнейшее развитие страны, которую все мы хотим видеть суверенной и благополучной".

"Обновлённая Конституция России наделила Государственную Думу и крайне значимыми полномочиями утверждать кандидатуры Председателя Правительства, его заместителей и федеральных министров. И скажу прямо: от конструктивного, рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень многое", - отметил глава государства.

По мнению Путина, депутаты вновь избранной Думы должны действовать в интересах России и народа, "чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечивать национальные интересы во всех сферах".

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