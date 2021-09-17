«Единая Россия» пожаловалась на вбрасывание фейков о нарушениях на выборах
При этом другие партии уже сообщили о первых нарушениях
Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил, что мониторинговая система партии зафиксировала в Ленобласти попытки создать недостоверные сообщения о нарушениях на выборах.
Перминов отметил, что скорость появления фейков о нарушениях в социльных сетях составляла 40 сообщений в минуту.
«Мы разобрались и выяснили, что это трюк, очень жесткая новая технология, использовать которую не могут отдельные люди. Речь идет о системных игроках. Кто этим занимается, мы сейчас выясняем», - цитирует слова Перминова РБК. При этом в основном он охарактеризовал ситуацию как спокойную.
Также глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что система готова «дать бой» провокаторам на выборах. «Я даже не сомневаюсь, что с учетом того негатива, который каждый день льется на головы, наших коллег в регионах ждут возможные провокации, желание выбить комиссии из ритма работы», - заявила она.
Отметим, что другие партии уже сообщили о первых нарушениях на выборах.
В частности, федеральный штаб КПРФ подал в ЦИК 21 жалобу, которые связаны с тем, что урны для голосования находятся вне видимости камер. Также жалобы касаются подвозов избирателей на участки и «каруселях». Зампредседателя ЦК партии Юрий Афонин сообщал, что с начала голосования штабы в регионах зафиксировали около ста нарушений, среди которых недопуск наблюдателей на участки и массовый характер надомного голосования.
В «Справедливой России» также заявили, что в первые часы голосования было зафиксировано около 2000 сообщений о нарушениях по всей стране. Большая часть нарушений связана с массовым приводом бюджетников на участки.
В Партии роста рассказали РБК о возможных нарушения в Томской области: бюджетников принуждали регистрироваться на ближайших к работе участках и голосовать до начала рабочего дня.
Наблюдатели «Яблока» зафиксировали систематические нарушения в Королеве. По их словам, как минимум на двух участках камеры закрыты воздушными шариками, еще на нескольких как минимум одна урна для голосования находится вне обзора камер.
Все указанные партии направили обращения в ЦИК.
Нарушения также были зафиксированы и партией «Родина». В частности, на участке №111 в Кудрово, где, по их данным, большое число избирателей голосует не по месту регистрации.
При этом зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что серьезных нарушений пока не зафиксировано. «Все, что мы посмотрели с утра, промониторили, говорит о том, что [это] штатный режим, нормальный. Я бы оценил его на четыре с большим плюсом», - отметил он. Об отсутствии нарушений также заявила и секретарь Общественной палаты Лидия Михеева.
Комментарии читателей Оставить комментарий
это называется - провокации либерастов.
Вот чего боялась Памфилова при открытом видео трансляции, того, что все будут видеть вбросы! Это они называют "феками".
"Надомное голосование" как раз и представляет бОльшую опасность, чем голосование на участке.
То есть, люди, собирающие подписи, сначала зайдут в одну квартиру и получат порцию заразы, потом в другую, потом - в третью....
Это, сколько вирусов они на себе носят и заражают голосующих дома.....
Так что, не надо лениться...)))))))
Что не заявление власти, то словоблудие для умственноотсталых. "феиками в соцсетях, выбить комиссию из ритма работы, но система готова дать бои."
Это цветочки. Ночью начнется шуршание бюллетенями. А надомное - очень удобная штука, мы так бюллетеней 60 как-то вбросили за ЕР.