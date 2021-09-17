Задержан подозреваемый в нападении на отдел полиции и убийстве семьи

15:06 17.09.2021

Подозреваемого во взрыве отдела полиции в Лисках Воронежской области и убийстве семьи в задержали в Подгоренском районе днём пятницы, 17 сентября.

54-летний Виктор Мирской оказывал сопротивление, его ранили в голову, сообщают "Вести Воронеж".

Судя по снимку, сделанному сразу же после задержания, это произошло в поле, рядом видны стога сена. По предварительным данным, убийцу загнали в поле сотрудники полиции.

Фото: "Вести Воронеж"

Фото: "Известия"

О двух громких преступлениях в соседних районах стало известно утром 16 сентября. По официальным данным, мужчина убил знакомую семью "на почве бытового конфликта". Жертвами стали 59-летняя Гулистан Ибрагимова, её 20-летний сын и 5-летний внук.

После расправы над семьёй, около 5:30, Мирской приехал к зданию полиции по Лискинскому району, где привёл в действие взрывное устройство.

Следователи возбудили уголовные дела об убийстве двух или более человек, незаконном ношении и переноске оружия, а также посягательстве на жизнь правоохранителя с применением взрывного устройства.