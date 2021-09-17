Задержан подозреваемый в нападении на отдел полиции и убийстве семьи
Подозреваемого во взрыве отдела полиции в Лисках Воронежской области и убийстве семьи в задержали в Подгоренском районе днём пятницы, 17 сентября.
54-летний Виктор Мирской оказывал сопротивление, его ранили в голову, сообщают "Вести Воронеж".
Судя по снимку, сделанному сразу же после задержания, это произошло в поле, рядом видны стога сена. По предварительным данным, убийцу загнали в поле сотрудники полиции.
Фото: "Вести Воронеж"
Фото: "Известия"
О двух громких преступлениях в соседних районах стало известно утром 16 сентября. По официальным данным, мужчина убил знакомую семью "на почве бытового конфликта". Жертвами стали 59-летняя Гулистан Ибрагимова, её 20-летний сын и 5-летний внук.
После расправы над семьёй, около 5:30, Мирской приехал к зданию полиции по Лискинскому району, где привёл в действие взрывное устройство.
Следователи возбудили уголовные дела об убийстве двух или более человек, незаконном ношении и переноске оружия, а также посягательстве на жизнь правоохранителя с применением взрывного устройства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Достали суседи мужика
А это точно преступник ? Ранее сообщалось, что нападавшим являлся более молодой человек, бывший ЧОПовец. Это объясняло наличие у него военной формы и снаряжения.
Расстреляна курдская семья.
Курды - очень не простое этническое сообщество в РФ.
Воры в законе: Дед Хасан (Усоян), Захарий Калашов - весьма известные курды в РФ.
Тут бы надо разобраться.
В нынешние времена любой русский с оружием в руках, который мочит этнобандитов и полицаев - это герой.
Халтура - на видео штурма МВД человек одет или в Ратник или натовский камуфляж, легко передвигается в тяжелом бронежилете, что престарелый охранник принципе не сможет.