Кремль назвал «Умное голосование» вредными для избирателей провокациями

14:10 17.09.2021

Пресс-секретарь Владимира Путин Дмитрий Песков заявил, что проект «Умное голосование» в Кремле считают вредными для избирателей провокациями.

«Относимся плохо. Это абсолютно провокационные очередные попытки, которые на самом деле идут во вред избирателям. По-другому к этому относиться нельзя», - цитирует слова Пескова РИА Новости.

Напомним, ранее Роскомнадзор потребовал от иностранных компаний, в частности, от Apple и Google, заблокировать возможность обхода ограничений доступа к сайту «Умное голосование». Ведомоство заявило, что в противном случае это будет считаться вмешательством в выборы.

Сам сайт «Умного голосования» был заблокирован за связь с «Фондом борьбы с коррупцией»* (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией, запрещенна в РФ, ликвидирована). По информации ведомства, средства для обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров в США, Германии, Франции, Японии, Великобритании, Украине и других странах.

Также отмечалось, что требования ведомства игнорируются магазинами приложений Apple и Google, DNS- и CDN-сервисами Google, Cisco, Cloudflare и другими.