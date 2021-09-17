Кремль назвал «Умное голосование» вредными для избирателей провокациями

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Владимира Путин Дмитрий Песков заявил, что проект «Умное голосование» в Кремле считают вредными для избирателей провокациями.

«Относимся плохо. Это абсолютно провокационные очередные попытки, которые на самом деле идут во вред избирателям. По-другому к этому относиться нельзя», - цитирует слова Пескова РИА Новости.

Напомним, ранее Роскомнадзор потребовал от иностранных компаний, в частности, от Apple и Google, заблокировать возможность обхода ограничений доступа к сайту «Умное голосование». Ведомоство заявило, что в противном случае это будет считаться вмешательством в выборы.

Сам сайт «Умного голосования» был заблокирован за связь с «Фондом борьбы с коррупцией»* (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией, запрещенна в РФ, ликвидирована). По информации ведомства, средства для обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров в США, Германии, Франции, Японии, Великобритании, Украине и других странах.

Также отмечалось, что требования ведомства игнорируются магазинами приложений Apple и Google, DNS- и CDN-сервисами Google, Cisco, Cloudflare и другими.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.09.2021, 15:12
    Гость: Цинизм Кремля просто зашкаливает!!!

    Только что жена вернулась с голосования, и увидела в списке , умерших соседей, которых не стало несколько лет назад.
    (Кому уйдут эти голоса умерших, не трудно догадаться)

  2. 17.09.2021, 15:11
    Гость: Лепота

    Это так называемое "умное голосование" было обкатано КГБ и секретарями партобкомов горкомов и прочее на выборах 1990г.
    Тогда подходили к человеку и спрашивали: "Ты за демократию?" Он, конечно, человек и соглашался и его заносили в список так называмых демократов и в эти списки кого только не заносили начиная от красных директоров заканчивая городскими сумасшедшими. Но...выбор делали свой не те кто списки составлял, а те кто бюллетени в урну опускал и люди однозначно и стопроцентно не отдавали свои голоса за городских сумасшедших, но за врачей юристов зелёных активистов и красных директоров всенепремейнейши.
    Так устроен человек,и американец не отдаёт свой голос партии Чаепития, но стандартно за одну из двух(основываясь на авторитетах, поскольку человек существо авторитарное), а уж, наше то большинство и никогда не проголосует за никому неизвестного того парня, на которого ему какой также неизвестный никому волков пальцем указал.
    Так что в Кремле сидят розовые трусишки.

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