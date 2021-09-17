Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

18:24 17.09.2021

Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы в онлайн-режиме, сообщается на сайте Кремля.

Накануне, 16 сентября, глава государства рассказал, что в его ближайшем окружении коронавирусом заболели несколько десятков челове. Поэтому он вынужден уйти на несколько дней на самоизоляцию.

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, десятки заболевших в окружении главы государства – это, главным образом, те, кто обеспечивает его работу и быт, включая безопасность.