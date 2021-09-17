Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы в онлайн-режиме, сообщается на сайте Кремля.

Накануне, 16 сентября, глава государства рассказал, что в его ближайшем окружении коронавирусом заболели несколько десятков челове. Поэтому он вынужден уйти на несколько дней на самоизоляцию.

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, десятки заболевших в окружении главы государства – это, главным образом, те, кто обеспечивает его работу и быт, включая безопасность.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.09.2021, 00:56
    Гость: Мдя-я-я...

    Кукловоды Вовика зачетно спалили.
    После ввода на компьютере должна была прийти смс-ка на сотовый телефон.
    Которого у него вообще нету.
    Дешевая постановочка.

  3. 17.09.2021, 23:50
    Гость: Гость

    Значицца Путин зарегился на сайте госуслуг, внес паспортные данные, сотовый телефон. :-))) Цирк продолжается. Он точно народ презирает, всех дурнее себя считает. Кто ему все это подсказывает?

  4. 17.09.2021, 23:10
    Гость: Вася

    За кого же голосовал Абрам абрамыч , он Же Иван Иваныч , в этом хоть какая то интрига.

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© KM.RU, Алексей Белкин
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