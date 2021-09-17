Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн
Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы в онлайн-режиме, сообщается на сайте Кремля.
Накануне, 16 сентября, глава государства рассказал, что в его ближайшем окружении коронавирусом заболели несколько десятков челове. Поэтому он вынужден уйти на несколько дней на самоизоляцию.
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, десятки заболевших в окружении главы государства – это, главным образом, те, кто обеспечивает его работу и быт, включая безопасность.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Зато бабушкам понравится. А они основной избиратель ЕР.
Кукловоды Вовика зачетно спалили.
После ввода на компьютере должна была прийти смс-ка на сотовый телефон.
Которого у него вообще нету.
Дешевая постановочка.
Значицца Путин зарегился на сайте госуслуг, внес паспортные данные, сотовый телефон. :-))) Цирк продолжается. Он точно народ презирает, всех дурнее себя считает. Кто ему все это подсказывает?
За кого же голосовал Абрам абрамыч , он Же Иван Иваныч , в этом хоть какая то интрига.
Он нам 20 лет песТни пел, что компьютером не пользуется.