В ближайшем окружении Путина ковидом заболели несколько десятков человек

В ближайшем окружении президента России Владимира Путина несколько десятков человек заболели коронавирусом. Об этом заявил он сам в ходе сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе, в которой он принимает участие в режиме видеоконференции.

"К сожалению, вынужден был в последний момент отменить визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два — несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", — объяснил свое личное отсутствие Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже пояснил, кто эти люди. Десятки заболевших коронавирусом в окружении главы государства  – это, главным образом, те, кто обеспечивает его работу и быт, включая безопасность.

"Главным образом, это те, кто принимает участие в обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства, его безопасности, естественно, в этом принимает участие достаточно большое количество людей. Действительно, кто-то был инфицирован. И поскольку происходит общение внутри группы обеспечения, то произошло инфицирование значительного количества людей", - приводит слова Пескова РИА Новости

При этом сам Владимир Путин "абсолютно здоров" и работает в обычном формате, заверил представитель Кремля.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.09.2021, 17:23
    Гость: Дурень Воинственный

    Выручка от продажи газа итп возвращается в США и на Запад в виде инфляции , падения рубля и его так называемой поддержки вливаниями на рынок валюты , полученной с продажи ресурсов. РФ конечно имеет процент с доходов с этих продаж, но в конечном итоге этот доход ничтожен по сравнению с прибылью импортёров.

  3. 16.09.2021, 17:07
    Гость: Оспид Вичьевич Ковидзе

    США только ещё готовит ответные меры, несмотря на работающие по всему миру и на постсоветском пространстве лаборатории по производству генетического оружия, запрет на производство которого не предусмотрен договорами о биологическом оружии массового поражения, у них развязаны руки. Коренная часть россиян в этой ситуации , увы, лишь козёл отпущения и девочка для бритья.

  4. 16.09.2021, 16:57
    Гость: Нежданчик Ароматный

    Вот от кого не ожидал, так не ожидал...На высшем уровне подтвердить выводы противников этого мракобесия- ведущих мировых светил о том, что вакцинация порождает уже жизненоважную необходимость повторной , третичной итд вакцинаций...пока от естестественного иммунитета у отдельно взятой особи не останется только пшик.

  5. 16.09.2021, 16:48
    Гость: Все просто

    Вакцина это легкий бронижелет. Если в него лупить из пулемета, он будет пробит. Мракообесы собираются воевать с вирусом без средств защиты. Дикари с луками против винтовок ремингтона.

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