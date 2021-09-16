В ближайшем окружении Путина ковидом заболели несколько десятков человек

13:00 16.09.2021

В ближайшем окружении президента России Владимира Путина несколько десятков человек заболели коронавирусом. Об этом заявил он сам в ходе сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе, в которой он принимает участие в режиме видеоконференции.

"К сожалению, вынужден был в последний момент отменить визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два — несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", — объяснил свое личное отсутствие Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже пояснил, кто эти люди. Десятки заболевших коронавирусом в окружении главы государства – это, главным образом, те, кто обеспечивает его работу и быт, включая безопасность.

"Главным образом, это те, кто принимает участие в обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства, его безопасности, естественно, в этом принимает участие достаточно большое количество людей. Действительно, кто-то был инфицирован. И поскольку происходит общение внутри группы обеспечения, то произошло инфицирование значительного количества людей", - приводит слова Пескова РИА Новости.

При этом сам Владимир Путин "абсолютно здоров" и работает в обычном формате, заверил представитель Кремля.