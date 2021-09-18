ЦИК получил 137 обращений из-за принуждения к голосованию

Центральная избирательная комиссия получила 137 обращений из 45 субъектов РФ с жалобами на принуждение к голосованию, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Всего в Центризбирком поступило 6 137 письменных обращений от различных участников процесса, что вдвое больше, чем за аналогичный период в 2016 году. Подавляющее большинство из них, свыше 5 тысяч, носили информационно-справочный характер - избиратели просили объяснить те или иные аспекты, подчеркнула глава ЦИК.

"Особое внимание мы уделяем обращениям, содержащим сведения о принуждении к голосованию. По данному вопросу в ЦИК поступило на сегодня 137 обращений из 45 субъектов РФ. В них избиратели сообщают  о принуждении к дистанционному электронному голосованию, 16 обращений содержат сведения о принуждении к голосованию за определенную партию или кандидата", - приводит слова Памфиловой РИА Новости.  

Все эти сообщения отправлены в соответствующие инстанции: в следственный комитет, правоохранительные органы, руководителям.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.09.2021, 23:44
    Гость: ыувре

    законодательство избирательное пересмотреть надо - советы нужны а не говорильня и выборы по принципам сталинской конституции 1936г., а не на западноевропейский и американский манер....

  2. 18.09.2021, 23:05
    Гость: Сорин И.Л.- Иван Иваныч, давай на "ты" как старые знакомые,

    и, давай сваливать! У меня надежды на Майдан рушатся. А тебя, антимайданщика, все время кличут едарасом. Ты, Иваныч, либо уж требуй сатисфакции, либо хлопай дверью!

  3. 18.09.2021, 23:00
    Гость: Да ты с Шуриком

    тут самые первые фейкомёты. Вы тут уже столько наметали только за последнюю неделю. Всё ещё верите, что есть тупые верить едросам?
    Кстати, за 10 тыщь рублей только вы с Шуриком можете фейки метать, а приличные люди за эти копейки и с места не сдвинутся. Прокололся ты опять, Ванёк.

  4. 18.09.2021, 21:44
    Гость: Сидельцу из-за бугра

    1. От вашего самостiйного имени никого не выбирали.
    2. Отказать могут только заключённому.

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