ЦИК получил 137 обращений из-за принуждения к голосованию
Центральная избирательная комиссия получила 137 обращений из 45 субъектов РФ с жалобами на принуждение к голосованию, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Всего в Центризбирком поступило 6 137 письменных обращений от различных участников процесса, что вдвое больше, чем за аналогичный период в 2016 году. Подавляющее большинство из них, свыше 5 тысяч, носили информационно-справочный характер - избиратели просили объяснить те или иные аспекты, подчеркнула глава ЦИК.
"Особое внимание мы уделяем обращениям, содержащим сведения о принуждении к голосованию. По данному вопросу в ЦИК поступило на сегодня 137 обращений из 45 субъектов РФ. В них избиратели сообщают о принуждении к дистанционному электронному голосованию, 16 обращений содержат сведения о принуждении к голосованию за определенную партию или кандидата", - приводит слова Памфиловой РИА Новости.
Все эти сообщения отправлены в соответствующие инстанции: в следственный комитет, правоохранительные органы, руководителям.
Комментарии читателей Оставить комментарий
законодательство избирательное пересмотреть надо - советы нужны а не говорильня и выборы по принципам сталинской конституции 1936г., а не на западноевропейский и американский манер....
и, давай сваливать! У меня надежды на Майдан рушатся. А тебя, антимайданщика, все время кличут едарасом. Ты, Иваныч, либо уж требуй сатисфакции, либо хлопай дверью!
тут самые первые фейкомёты. Вы тут уже столько наметали только за последнюю неделю. Всё ещё верите, что есть тупые верить едросам?
Кстати, за 10 тыщь рублей только вы с Шуриком можете фейки метать, а приличные люди за эти копейки и с места не сдвинутся. Прокололся ты опять, Ванёк.
1. От вашего самостiйного имени никого не выбирали.
2. Отказать могут только заключённому.
остался жив. Мог бы смело зажечь факел и смело зайти в кабинку.