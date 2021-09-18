ЦИК получил 137 обращений из-за принуждения к голосованию

15:11 18.09.2021

Центральная избирательная комиссия получила 137 обращений из 45 субъектов РФ с жалобами на принуждение к голосованию, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Всего в Центризбирком поступило 6 137 письменных обращений от различных участников процесса, что вдвое больше, чем за аналогичный период в 2016 году. Подавляющее большинство из них, свыше 5 тысяч, носили информационно-справочный характер - избиратели просили объяснить те или иные аспекты, подчеркнула глава ЦИК.

"Особое внимание мы уделяем обращениям, содержащим сведения о принуждении к голосованию. По данному вопросу в ЦИК поступило на сегодня 137 обращений из 45 субъектов РФ. В них избиратели сообщают о принуждении к дистанционному электронному голосованию, 16 обращений содержат сведения о принуждении к голосованию за определенную партию или кандидата", - приводит слова Памфиловой РИА Новости.

Все эти сообщения отправлены в соответствующие инстанции: в следственный комитет, правоохранительные органы, руководителям.