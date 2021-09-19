Элла Памфилова подтвердила случаи вбросов бюллетеней в шести регионах РФ

15:03 19.09.2021

В шести субъектах РФ было подтверждено восемь случаев вбросов избирательных бюллетеней, эти бюллетени признаны недействительными, заявила в воскресенье глава комиссии Элла Памфилова.

Инциденты зафиксированы в Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. "В республике Адыгея, Брянской, Кемеровской областях освобождены уже от должности председатели участковых комиссий, на которых случились факты вброса", - приводит слова Памфиловой "Интерфакс".

Всего на 45 избирательных участках недействительными признаны 7 465 избирательных бюллетеней по ряду причин. Речь идет об Адыгее, Башкортостане, Калмыкии, Мордовии, Камчатском крае, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Самарской, Ульяновской, Челябинской областях и Москве.