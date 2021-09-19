Элла Памфилова подтвердила случаи вбросов бюллетеней в шести регионах РФ
В шести субъектах РФ было подтверждено восемь случаев вбросов избирательных бюллетеней, эти бюллетени признаны недействительными, заявила в воскресенье глава комиссии Элла Памфилова.
Инциденты зафиксированы в Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. "В республике Адыгея, Брянской, Кемеровской областях освобождены уже от должности председатели участковых комиссий, на которых случились факты вброса", - приводит слова Памфиловой "Интерфакс".
Всего на 45 избирательных участках недействительными признаны 7 465 избирательных бюллетеней по ряду причин. Речь идет об Адыгее, Башкортостане, Калмыкии, Мордовии, Камчатском крае, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Самарской, Ульяновской, Челябинской областях и Москве.
Комментарии читателей Оставить комментарий
плачется, что представители КПРФ в комиссиях ДРУЖНО не признают путинско-кириенковско-памфиловские "итоги"? Как думаешь, может завтра все же начнется Красный Майдан?
Ваша фамилия Ванга?
А вы хотите, чтоб народ голосовал за соровцев Райкина и Бондаренко?
А что вы хотите услышать? Лично с ним из никто не знаком !
Памфилова подтвердила малый и неЕе значительный случаи вбросов бюллетеней в шести регионах РФ, ту-то ЗАЩИТИЛА- главное, адаки России, оказались впереди планеты, но без урало.