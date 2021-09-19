Элла Памфилова подтвердила случаи вбросов бюллетеней в шести регионах РФ

В шести субъектах РФ было подтверждено восемь случаев вбросов избирательных бюллетеней, эти бюллетени признаны недействительными, заявила в воскресенье глава комиссии Элла Памфилова.

Инциденты зафиксированы в Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. "В республике Адыгея, Брянской, Кемеровской областях освобождены уже от должности председатели участковых комиссий, на которых случились факты вброса", - приводит слова Памфиловой "Интерфакс".

Всего на 45 избирательных участках недействительными признаны 7 465 избирательных бюллетеней по ряду причин. Речь идет об Адыгее, Башкортостане, Калмыкии, Мордовии, Камчатском крае, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Самарской, Ульяновской, Челябинской областях и Москве.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.09.2021, 22:43
    Гость: Сорин И.Л.- Иваныч, а ты в курсе, что Эллочка

    плачется, что представители КПРФ в комиссиях ДРУЖНО не признают путинско-кириенковско-памфиловские "итоги"? Как думаешь, может завтра все же начнется Красный Майдан?

  5. 19.09.2021, 20:50
    Гость: грек

    Памфилова подтвердила малый и неЕе значительный случаи вбросов бюллетеней в шести регионах РФ, ту-то ЗАЩИТИЛА- главное, адаки России, оказались впереди планеты, но без урало.

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