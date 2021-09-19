ЦИК закодировал данные о результатах выборов в Госдуму

21:03 19.09.2021

Центризбирком РФ публикует данные о результатах голосования на выборах в закодированном виде. На это обратил внимание специалист по электоральной статистике Сергей Шпилькин.

Он заметил, что в исходном коде страницы ЦИК цифры заменены буквами, которые написаны специальным шрифтом.

"Вот кусок исходного кода HTML, которым набрана эта страница. Видите — вместо чисел на странице в коде стоят буквы? Если попытаться скопировать данные со страницы, вместо чисел тоже будут эти странные буквы", — написал Шпилькин на своей странице в Facebook.

Как отмечают СМИ, каждая строчка на странице результатов закодирована — вместо нее либо стоит случайная последовательность букв, либо внутрь чисел вставлены случайные символы, которые не отображаются на сайте.

Это затрудняет машинную обработку данных и статистический анализ результатов выборов, отмечает ИА "ЯмалПро".

По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, на сайте специально убрали возможность автоматически копировать данные о результатах голосования, чтобы обезопасить систему от "беспрецедентных атак".

"Сейчас идут беспрецедентные атаки, и поэтому мы сейчас для того чтобы система не вылетела, мы сейчас именно сделали эту схему. А там видно будет", — заявила Памфилова. При этом она не уточнила, когда на сайте ЦИК вернут возможность автоматически копировать результаты голосования.