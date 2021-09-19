ЦИК закодировал данные о результатах выборов в Госдуму

Центризбирком РФ публикует данные о результатах голосования на выборах в закодированном виде. На это обратил внимание специалист по электоральной статистике Сергей Шпилькин.

Он заметил, что в исходном коде страницы ЦИК цифры заменены буквами, которые написаны специальным шрифтом.

"Вот кусок исходного кода HTML, которым набрана эта страница. Видите — вместо чисел на странице в коде стоят буквы? Если попытаться скопировать данные со страницы, вместо чисел тоже будут эти странные буквы", — написал Шпилькин на своей странице в Facebook.

Как отмечают СМИ, каждая строчка на странице результатов закодирована — вместо нее либо стоит случайная последовательность букв, либо внутрь чисел вставлены случайные символы, которые не отображаются на сайте.

Это затрудняет машинную обработку данных и статистический анализ результатов выборов, отмечает ИА "ЯмалПро".

По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, на сайте специально убрали возможность автоматически копировать данные о результатах голосования, чтобы обезопасить систему от "беспрецедентных атак".

"Сейчас идут беспрецедентные атаки, и поэтому мы сейчас для того чтобы система не вылетела, мы сейчас именно сделали эту схему. А там видно будет", — заявила Памфилова. При этом она не уточнила, когда на сайте ЦИК вернут возможность автоматически копировать результаты голосования.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.09.2021, 01:43
    Гость: Ира

    Труднее будет бороться с народом , зная какая на самом деле реальная поддержка народа. Предусмотрительно Медведева спрятали , а то бы народ стошнило , когда бы его увидели,ещё бы меньше набрали.

  2. 20.09.2021, 01:13
    Гость: Питон

    Председатель ЕР Медведев заболел, у него сильный кашель, про Ковид скрывают, поэтому не смог приехать в штаб ЕР после выборов, чтобы поздравить с очередной победой, видать дело совсем плохо. Лично бегал по улице от участка к участку для вброса бюллетеней, такое тонкое дело кому попало поручать рискованно, аж вспотел а затем обдуло и подхватил заразу. В бункере своем нужно было тоже сидеть а не по улицам в холод бегать, Эллочка и так бы все красиво нарисовала. Дак вот с кем президент плотно общался до того как ушёл на изоляцию, со своим друганом.

  3. 20.09.2021, 00:52
    Гость: ABCD

    Власть не только боится граждан но и ненавидит их.
    Настолько, что пытается заменить "титульный народ" на азиатов.

  4. 20.09.2021, 00:45
    Гость: Ceburec

    0:41
    Самый работящий в России это Потанин-Норильский Никель его...Абрамович,Дерипаска,Мордашов-это вся металлургия,Усманов и Алекперов-нефть и газ;видимо сами его напердели...Остальное население России-тунеядцы и лодыри...

  5. 20.09.2021, 00:14
    Гость: 303

    каким таким чудесным образом они забрали себе все голоса одномандатников (странное слово)? щас снова будет 76% в думе? кто за них голосовал? это иго

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