Названо число депутатских мандатов, которые партии получат в Госдуме

18:28 21.09.2021

По итогам выборов в Государственную думу РФ партия «Единая Россия», по предварительным сведениям о числе депутатских мандатов, получит 324 места в думе.

В частности, партия получила 126 депутатских мандатов по федеральным спискам кандидатов и 198 депутатских мандатов по итогам выборов по одномандатным округам. Таким образом, у партии конституционное большинство в нижней палате парламента, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данный ЦИК.

Партия КПРФ в общей сложности получит 57 депутатских мандатов, из которых 48 - по федеральным спискам. «Справедливая Россия - За правду» - 27 депутатских мандатов (19 по федеральным спискам, 8 по одномандатным округам). ЛДПР получит 21 депутатский мандат (2 получены в результате победы по одномандатным округам).

Партия «Новые люди» получит 13 депутатских мандатов. По одному депутатскому мандату получат партии «Гражданская платформа», партия «Родина» и Партия Роста. Депутатские мандаты также получат 5 самовыдвиженцев.

После обработки 100% протоколов по федеральному округу в Госдуму проходят партии «Единая Россия» (49,82%), КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).

После подсчета 100% протоколов УИК по одномандатным округам в Думу проходит 198 представителей «Единой России», 9 кандидатов КПРФ, 8 от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» и 2 от ЛДПР. Также в парламент проходят по одному представителю от Партии Роста, «Гражданской платформы» и партии «Родина», а также 5 самовыдвиженцев.