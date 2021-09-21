Названо число депутатских мандатов, которые партии получат в Госдуме

По итогам выборов в Государственную думу РФ партия «Единая Россия», по предварительным сведениям о числе депутатских мандатов, получит 324 места в думе.

В частности, партия получила 126 депутатских мандатов по федеральным спискам кандидатов и 198 депутатских мандатов по итогам выборов по одномандатным округам. Таким образом, у партии конституционное большинство в нижней палате парламента, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данный ЦИК.

Партия КПРФ в общей сложности получит 57 депутатских мандатов, из которых 48 - по федеральным спискам. «Справедливая Россия - За правду» - 27 депутатских мандатов (19 по федеральным спискам, 8 по одномандатным округам). ЛДПР получит 21 депутатский мандат (2 получены в результате победы по одномандатным округам).

Партия «Новые люди» получит 13 депутатских мандатов. По одному депутатскому мандату получат партии «Гражданская платформа», партия «Родина» и Партия Роста. Депутатские мандаты также получат 5 самовыдвиженцев.

После обработки 100% протоколов по федеральному округу в Госдуму проходят партии «Единая Россия» (49,82%), КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).

После подсчета 100% протоколов УИК по одномандатным округам в Думу проходит 198 представителей «Единой России», 9 кандидатов КПРФ, 8 от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» и 2 от ЛДПР. Также в парламент проходят по одному представителю от Партии Роста, «Гражданской платформы» и партии «Родина», а также 5 самовыдвиженцев.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.09.2021, 00:03
    Гость: Наваждение или дуализм разума и тела?

    По предварительному опросу КМ, за КПРФ собиралось голосовать большинство, а потом оказалось, что почти все проголосовали за ЕР. Как это понять?

  3. 21.09.2021, 22:30
    Гость: ЕР, КПРФ или ЛДПР - это еще понятно

    А за какую такую правду? А почему не за "Известия"? Иди еще лучше - за "Труд"?

  5. 21.09.2021, 20:55
    Гость: тд

    Если НДС с неудачников рыночных отношений поднять ещё на пару процентов...то, пожалуй содержание успешных можно увеличить раз в десять .

Все комментарии (8)
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