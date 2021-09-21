ЦИК подсчитала 100% протоколов на выборах в Госдуму
Центризбирком посчитал 100% бюллетеней на выборах в Госдуму. По итогам финальных подсчетов в нижнюю палату парламента прошли пять партий.
В итоге, по предварительным итогам голосования по федеральному округу, голоса распределились следующим образом:
«Единая Россия» — 49,82%
КПРФ — 18,93%
ЛДПР — 7,55%
«Справедливая Россия — За правду» — 7,46%
«Новые люди» — 5,32%
Остальные партии не набрали необходимых 5% для прохода в Думу. Это первый раз, когда в парламент прошли пять партий, а не четыре, как было с 2003 года.
По одномандатным округам «Единая Россия» победила в 198 (88%), кандидаты от КПРФ стали лидерами в девяти округах (4%), «Справедливая Россия» победила в восьми, ЛДПР — в двух. Также «Родина», Партия роста и «Гражданская платформа» одержали победу каждая в одном округе.
Окончательные итоги выборов ЦИК планирует утвердить 24 сентября. Явка составила 51,68%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Попробуйте назвать хоть одну "чистую" организацию в РФ. У сменя неполучилось, може у ВАс что получится?
Юрочка, деточка, "диванный боец" по заданию мособлизбиркома написал программу обработки результатов голосования, которое прошло 12 декабря 1993 года, и хорошо знаком с той атмосферой подсчёта голосов. Программа использовалась 13 декабря ровно полдня, но потом избирательная комиссия, как по команде, неожиданно перешла на ручной подсчёт. Догадываетесь, почему? Потому что реальные итоги выборов Кремлю стали "неинтересными". При этом ни один "счётчик", сидевший строго отдельно от других, понятия не имел, что и как считали остальные и к чему пришли. Эту бы секретность, да в мирных целях... Что касается вчерашнего голосования, то я принял в нём участие. Сходил 19 сентября около 15 часов. Когда дама из избиркома искала мою фамилию в журналах, я обратил внимание, что на сброшюрованных страницах учёта были почти чистые страницы. Редко-редко попадались чьи-то отдельные фамилии. А ведь уже заканчивался третий день голосования. Поэтому поверить в участие на выборах более 50% избирателей на этом участке невозможно в принципе. И вряд ли мой участок сильно отличался от других участков в стране. Ещё будут вопросы у авторитетного ценителя анекдотиков и фразочек?
У ЛДПР украли не меньше 20% голосов, а еще 5% приписали каким-то "новым нелюдям".
Позор кремлевским либерастам!
...ну зачем эти крайности. Это опять по- большевистки. Назад нельзя возвращаться...топтание на месте еще ХУЖЕ.
Решений достаточно. Часть бываю в Швеции. Кто больше зарабатывает, тот больше СОЦИАЛЬНО ответственен ( платит больше налогов). Но у нас так НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
Объясняю: ...кто в России распределяет НАЛОГИ в пользу малоимущих?! То-то, те же голодранцы, идущие во власть ради лишней краюхе и БОЛЬШОЙ. И все начинается по новой.
...так давно писал и пишу:...за Молодых Русских Волкодавов. Читайте мои ранее опубликованные посты, грамотные давно догадались.