Под Хабаровском с радаров пропал самолет Ан-26

14:31 22.09.2021

22 сентября самолет Ан-26 в районе 38 км от Хабаровска исчез с радаров, связь с ним прекратилась. На борту самолета находились шесть членов экипажа, сообщает "Интерфакс".

По данным источника агентства, самолет проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края.

В настоящее время на место направлены наземные поисковые службы и вертолет Хабаровского авиационно-спасательного центра МСЧ России, сообщили в СК.

Информированный источник "Интерфакса" сообщил также, что Ан-26 пропал под Хабаровском во время полета на сверхнизкой высоте - 600 метров.

О пропавшем самолете телокомпании РЕН ТВ рассказал очевидец Владимир Тараненко. По словам пенсионера авиации, он видел, как воздушное судно пронеслось прямо над его домом.

"Настолько низко шел, что мог вышки связи задеть. Я еще подумал, нельзя так летать, разобьется. Позвонил 112. А тут в новостях узнал - воткнулся в сопку в заповеднике", - рассказал мужчина.

Пропажа Ан-26 будет расследоваться по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщили в следственном комитете

Самолет находился в эксплуатации с августа 1979 года и использовался исключительно на Дальнем Востоке.