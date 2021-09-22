Под Хабаровском с радаров пропал самолет Ан-26
22 сентября самолет Ан-26 в районе 38 км от Хабаровска исчез с радаров, связь с ним прекратилась. На борту самолета находились шесть членов экипажа, сообщает "Интерфакс".
По данным источника агентства, самолет проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края.
В настоящее время на место направлены наземные поисковые службы и вертолет Хабаровского авиационно-спасательного центра МСЧ России, сообщили в СК.
Информированный источник "Интерфакса" сообщил также, что Ан-26 пропал под Хабаровском во время полета на сверхнизкой высоте - 600 метров.
О пропавшем самолете телокомпании РЕН ТВ рассказал очевидец Владимир Тараненко. По словам пенсионера авиации, он видел, как воздушное судно пронеслось прямо над его домом.
"Настолько низко шел, что мог вышки связи задеть. Я еще подумал, нельзя так летать, разобьется. Позвонил 112. А тут в новостях узнал - воткнулся в сопку в заповеднике", - рассказал мужчина.
Пропажа Ан-26 будет расследоваться по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщили в следственном комитете
Самолет находился в эксплуатации с августа 1979 года и использовался исключительно на Дальнем Востоке.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не самолет, а рухлядь не известно какого года выпуска. И это "добро" у нас еще в ВКС страны используется, хотя ресурс этих самолетов почти уже выработан.
Я бы нынче перед полетом на самолете в России , особенно на переферии , страховал бы жизнь по максимуму , в пользу детей и близких родственников .
Катастрофы ,"фишка" кремлёвского сидельца,все "заточено" на борьбу с "врагами" и "нежелательными",естественно "распилов" никто не отменял.Выбрали,вот и "жуйте",пока он "ласты не склеит" .Поделом!
40 лет не самое страшное для самолета в общем случае , важнее Как он летал и Как эксплутировался , содержался . Проблема не только в самолетах , проблема в системе вообще. Все прогнило...
Самолет-то еще при Брежневе Л.И. сделали...
Ну, не ныняшная власть же виновата что самолет отлетал всего 40 лет!