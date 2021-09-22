СМИ сообщили о переносе первого заседания новой Думы

17:05 22.09.2021

Первое заседание Государственной Думы VIII созыва, предположительно, пройдет в начале октября.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в парламентских партиях

Ранее наиболее вероятной датой первого пленарного заседания называлось 29 сентября, теперь же все чаще указывается 7 октября.

«Как предполагается, может потребоваться больше времени на распределение комитетов по квотам среди пяти партий, прошедших в Думу», - рассказал один из источников.

В настоящее время в Думе ждут акта президента России, который созовет первое заседание и поставит точку в этом вопросе.

Напомним, согласно Конституции, Госдума собирается на первое заседание на тридцатый день после избрания, но президент может созвать парламентариев и ранее.