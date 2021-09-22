СМИ сообщили о переносе первого заседания новой Думы
Первое заседание Государственной Думы VIII созыва, предположительно, пройдет в начале октября.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в парламентских партиях
Ранее наиболее вероятной датой первого пленарного заседания называлось 29 сентября, теперь же все чаще указывается 7 октября.
«Как предполагается, может потребоваться больше времени на распределение комитетов по квотам среди пяти партий, прошедших в Думу», - рассказал один из источников.
В настоящее время в Думе ждут акта президента России, который созовет первое заседание и поставит точку в этом вопросе.
Напомним, согласно Конституции, Госдума собирается на первое заседание на тридцатый день после избрания, но президент может созвать парламентариев и ранее.
Комментарии читателей Оставить комментарий
это что-специально придумали 1-е заседание Думы сделать 7октября В день рождения великого и солнцеподобного И вся Дума в едином порыве встанет и поздравит кумира россиян-здорово
А если вбросами занимается сама власть? Она же понимает, что без мухляжа придётся расстаться с любимым корытом. ..
Сейчас идёт НЕДЕЛЬНАЯ Генассамблея ООН.
Нужно дождаться решений Ассамблеи.
И только после этого проводить заседание новой Думы с учётом результатов Генассамблеи.
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Вообще-то, ничего страшного не происходит.
Взглянем на происходящее СО СТОРОНЫ:
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По просторам Солнечной системы летит космический корабль под названием "Планета Земля".
Одновременно это и ОБЩИЙ ДОМ для всех народов планеты.
На борту корабля имеются уроды, которые посчитали себя хозяевами корабля.
Но это ещё пол-беды - уроды активно пытаются разрушить корабль!
Вопрос: что нужно сделать с уродами?
Ответ: выкинуть эту мерзость за борт!
секир башка.
Отловить бы всех этих людей с вбросами и пусть народ решит что с ними делать