СМИ сообщили о переносе первого заседания новой Думы

Первое заседание Государственной Думы VIII созыва, предположительно, пройдет в начале октября.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в парламентских партиях

Ранее наиболее вероятной датой первого пленарного заседания называлось 29 сентября, теперь же все чаще указывается 7 октября.

«Как предполагается, может потребоваться больше времени на распределение комитетов по квотам среди пяти партий, прошедших в Думу», - рассказал один из источников.

В настоящее время в Думе ждут акта президента России, который созовет первое заседание и поставит точку в этом вопросе.

Напомним, согласно Конституции, Госдума собирается на первое заседание на тридцатый день после избрания, но президент может созвать парламентариев и ранее.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.09.2021, 02:47
    Гость: дан

    это что-специально придумали 1-е заседание Думы сделать 7октября В день рождения великого и солнцеподобного И вся Дума в едином порыве встанет и поздравит кумира россиян-здорово

  2. 23.09.2021, 01:30
    Гость: Власть меняют майданы, а не выборы!

    А если вбросами занимается сама власть? Она же понимает, что без мухляжа придётся расстаться с любимым корытом. ..

  3. 22.09.2021, 21:33
    Гость: Логичное решение

    Сейчас идёт НЕДЕЛЬНАЯ Генассамблея ООН.
    Нужно дождаться решений Ассамблеи.
    И только после этого проводить заседание новой Думы с учётом результатов Генассамблеи.
    *
    Вообще-то, ничего страшного не происходит.
    Взглянем на происходящее СО СТОРОНЫ:
    *
    По просторам Солнечной системы летит космический корабль под названием "Планета Земля".
    Одновременно это и ОБЩИЙ ДОМ для всех народов планеты.
    На борту корабля имеются уроды, которые посчитали себя хозяевами корабля.
    Но это ещё пол-беды - уроды активно пытаются разрушить корабль!
    Вопрос: что нужно сделать с уродами?
    Ответ: выкинуть эту мерзость за борт!

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