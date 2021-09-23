ФАС выявила завышение цен в магазинах «Пятерочка» и «Магнит» в Подмосковье
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области выявило случаи завышения цен в магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» в ряде городских округов региона, сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что в ходе прошедшей проверки было обнаружено, что в тех городских округах, где одна из сетей занимает доминирующее положение, цены на продукты в магазинах выше, чем в остальных торговых точках региона. В частности, цены были завышены на муку, хлеб, курицу, свинину. Превышение составляло более 10%.
Торговым сетям было выдано предупреждение об устранении нарушений в деястидневный срок. В случае неисполнения приказа в течение десять дней ведомство возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.
ФАС объявила о готовящихся проверках в крупнейших российских сетях в связи с ростом цен еще в середине августа. В ведомстве подчеркнули, что нарушителей ожидает штраф в размере до 15% от годовой выручки.
В начале сентября о завышении цен на овощи (картофель, лук, капуста, морковь) в «Пятерочке» и «Магните» сообщало рязанское управление ФАС. При этом антимонопольщики указали, что в отдельных случаях наценка достигала 100 процентов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а российские фирмы в офшорах. Там налоги меньше. Не в России же платить. А вот продукция в сетях - это уже, действительно, иностранные собственники - международные корпорации.
минимальная.
ФАС очередная кормушка под чью то попу. Толку никакого. Их куча, отслеживающих.
А народ имеет полное право этого мироеда на тот свет. И это право отнять нельзя.
Большинство клиентов Пятёрочки и Магнита берут всё в основном, если не исключительно, по акциям и скидкам. Не брезгуют и уценкой. По себе знаю. Бегают по магазинам подобного сегмента - в одном одно прихватят, в другом - другое... В ценах ориентируются получше ФАС. Так что 10% для нас - это ни о чём. Я лично скидку меньше 15% даже не рассматриваю. И часто бывает, что цена на один и тот же товар в одном магазине по акции превышает цену в другом магазине без акции. Это - видимость заботы о населении.
А вот то, что правительство опять завернуло индексацию пенсий работающим пенсам - это больно! Бессовестно, несправедливо и незаконно!!! Гореть им в аду!!!!