ФАС выявила завышение цен в магазинах «Пятерочка» и «Магнит» в Подмосковье

12:05 23.09.2021

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области выявило случаи завышения цен в магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» в ряде городских округов региона, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что в ходе прошедшей проверки было обнаружено, что в тех городских округах, где одна из сетей занимает доминирующее положение, цены на продукты в магазинах выше, чем в остальных торговых точках региона. В частности, цены были завышены на муку, хлеб, курицу, свинину. Превышение составляло более 10%.

Торговым сетям было выдано предупреждение об устранении нарушений в деястидневный срок. В случае неисполнения приказа в течение десять дней ведомство возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

ФАС объявила о готовящихся проверках в крупнейших российских сетях в связи с ростом цен еще в середине августа. В ведомстве подчеркнули, что нарушителей ожидает штраф в размере до 15% от годовой выручки.

В начале сентября о завышении цен на овощи (картофель, лук, капуста, морковь) в «Пятерочке» и «Магните» сообщало рязанское управление ФАС. При этом антимонопольщики указали, что в отдельных случаях наценка достигала 100 процентов.