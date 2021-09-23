Руководителя СУ СКР по Пермскому краю нашли мертвым
Глава следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю Сергей Сарапульцев был найден мертвым в собственном доме.
«Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники из различных структур и органов власти отмечает, что в настоящее время о причинах смерти подробности не сообщаются.
При этом «Комсомольская правда» и Baza сообщили, что Сарапульцев, по предварительным данным, покончил с собой. О версии с самоубийством со ссылкой на источник также сообщает ТАСС.
Напомним, в июле 2018 года Сергей Сарапульцев возглавил следственное управление СКР по Пермскому краю. До этого он занимал должность первого заместителя начальника регионального подразделения СКР.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Значит угадал)
Что-то самоубийства в силовых органах зачастили в последнее время. В конце прошлого года (21 декабря) покончил с собой подполковник ФСО Александр Дохсанян 38-ми лет. Незадолго до этого (29.11.2020) в Москве на территории Кремля во время несения службы покончил с собой Михаил Захаров, тоже из ФСО, из службы охраны президента. 15 марта 2020 г. в Москве в своей квартире был обнаружен труп 24-летнего сотрудника ФСО Динара Сабирова с простреленой головой (без предсмертной записки, как у Дохсаняна). ФСО – это Федеральная служба охраны. Некоторые конспирологи связывают эти смерти с гибелью главы МЧС, бывшего заместителя директора ФСБ, генерала Евгения Зиничева 8 сентября 2021 г. (по официальной версии в результате несчастного случая). Теперь вот этот полковник юстиции Сергей Сарапульцев 54-ех лет из Следственного комитета. По поводу Сарапульцева выдвинута версия, что застрелился на почве инцидента со стрельбой Бекмансурова 20 сентября в Пермском универитете (6 убитых, 43 раненых). Хотя можно и тут выдвинуть контрверсию, что расстрел в Пермском университете был использован для ликвидации Сарапульцева.
Вот вродеп как чеолвек помер. Должно сочувствие проявиться, сострадание. А нету. Почему так, к другим есть, а к им нету?
А может, он и не человек вовсе? И не люди они?
Не обязательно дослужиться.
Это был конец карьеры: следствием занялась московская бригада, местных отстранили, кпиминал с контролем оружия в крае налицо. Полное несоответствие.