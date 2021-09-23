Руководителя СУ СКР по Пермскому краю нашли мертвым

18:09 23.09.2021

Глава следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю Сергей Сарапульцев был найден мертвым в собственном доме.

«Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники из различных структур и органов власти отмечает, что в настоящее время о причинах смерти подробности не сообщаются.

При этом «Комсомольская правда» и Baza сообщили, что Сарапульцев, по предварительным данным, покончил с собой. О версии с самоубийством со ссылкой на источник также сообщает ТАСС.

Напомним, в июле 2018 года Сергей Сарапульцев возглавил следственное управление СКР по Пермскому краю. До этого он занимал должность первого заместителя начальника регионального подразделения СКР.